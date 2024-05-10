中職／劉貴元很會盜壘 狂跟周董請益但還沒看跑壘學

中信兄弟隊劉貴元生涯首安是靠腳程跑出的內野安打，昨天補上一支扎實三壘打，總教練平野惠一直呼：「他是被棒球之神眷顧的人。」劉貴元的盜壘長處也被注意到，雖然到一軍都跟著周思齊行動，但還沒買學長寫的《圖解跑壘學》。

劉貴元前天在一軍初登場，就敲出一支內野安打，並成功盜壘，去年在二軍14次盜壘更與宋晟睿並列最多，平野惠一表示：「他的腳程不快，但是具有盜壘技巧。」

劉貴元則表示，在二軍時常跟威爾森、許峰賓等教練請教跑壘技巧，所以一軍初登場就能演出盜壘成功，「也是教練有給我綠燈。」

而昨天劉貴元更是以一支三壘安打，順帶進帳生涯首打點、首得分，劉貴元坦言，那一球打出去沒看到球在哪，「看到外野手一直追求，才知道方向。」

平野惠一則說，劉貴元三壘安打之前有一顆三壘界外飛球，但是對方沒接到才有這個機會，「真的是被眷顧的人。」但不僅如此，平野惠一排出的二軍最努力球員前三名，劉貴元也佔有一席之地，「所以很期待他在一軍的表現。」

雖然才22歲，但是在職棒待了4年才升上一軍，劉貴元自嘲是「大齡菜鳥」，常常跟著周思齊一起行動，「因為剛好分到同組，也會跟他請教打擊、跑壘，畢竟學長有出過書。」不過劉貴元也坦承還沒看過《圖解跑壘學》，笑說：「學長也有說快去買一本。」