快訊

文湖線軌道冒煙卡住！站務人員緊急疏散乘客 北捷揭異常原因

陸電商賣名畫檔案！「故宮駭客入侵案」調查結果出爐 竟是故宮自己人出包

把握周六好天氣！母親節鋒面接近「愈晚降雨機率愈高」北部轉涼時間曝

中職／劉貴元很會盜壘 狂跟周董請益但還沒看跑壘學

聯合報／ 記者蘇志畬／新北即時報導
中信兄弟隊劉貴元。圖／中信兄弟隊提供，資料照
中信兄弟隊劉貴元。圖／中信兄弟隊提供，資料照

中信兄弟隊劉貴元生涯首安是靠腳程跑出的內野安打，昨天補上一支扎實三壘打，總教練平野惠一直呼：「他是被棒球之神眷顧的人。」劉貴元的盜壘長處也被注意到，雖然到一軍都跟著周思齊行動，但還沒買學長寫的《圖解跑壘學》。

劉貴元前天在一軍初登場，就敲出一支內野安打，並成功盜壘，去年在二軍14次盜壘更與宋晟睿並列最多，平野惠一表示：「他的腳程不快，但是具有盜壘技巧。」

劉貴元則表示，在二軍時常跟威爾森、許峰賓等教練請教跑壘技巧，所以一軍初登場就能演出盜壘成功，「也是教練有給我綠燈。」

而昨天劉貴元更是以一支三壘安打，順帶進帳生涯首打點、首得分，劉貴元坦言，那一球打出去沒看到球在哪，「看到外野手一直追求，才知道方向。」

平野惠一則說，劉貴元三壘安打之前有一顆三壘界外飛球，但是對方沒接到才有這個機會，「真的是被眷顧的人。」但不僅如此，平野惠一排出的二軍最努力球員前三名，劉貴元也佔有一席之地，「所以很期待他在一軍的表現。」

雖然才22歲，但是在職棒待了4年才升上一軍，劉貴元自嘲是「大齡菜鳥」，常常跟著周思齊一起行動，「因為剛好分到同組，也會跟他請教打擊、跑壘，畢竟學長有出過書。」不過劉貴元也坦承還沒看過《圖解跑壘學》，笑說：「學長也有說快去買一本。」

周思齊 平野惠一

延伸閱讀

中職／猛獅獨走原因？兄弟教頭點出關鍵人物

中職／兄弟打洋投有一套 平野惠一也讚魏碩成好投

中職／因江坤宇腿傷聯想 兄弟教頭想找日本名師指導跑壘

中職／平野惠一有培養球員使命 將楊祥禾留兄弟一軍磨練

相關新聞

中職／猛獅獨走原因？兄弟教頭點出關鍵人物

統一獅隊今年開季戰績獨走，今天更有機會寫下最早點亮魔術數字的中職新紀錄，中信兄弟隊總教練平野惠一作為對手，觀察到獅隊跟過...

中職／變被吳俊偉解決的人…池恩齊只願場下稱讚哥哥

升上一軍的第二個球季，池恩齊終於等到跟哥哥吳俊偉對決的機會，雖然遭到三振、雖然場下願意承認「哥哥直球很好」，但池恩齊還是...

中職／延續徐總85精神 劉貴元敲安劉俊豪立刻給祝福

富邦悍將隊劉俊豪近期在一軍隨隊，今晚與中信兄弟隊之戰剛好與劉貴元碰面，兩位穿著「85」號球衣的球員在一軍相會，劉貴元說：...

中職／魔鷹中斷連6打席遭三振 已是洋將最難堪紀錄

台鋼雄鷹隊洋砲魔鷹帶著連5打席遭到三振展開今天賽事，首打席再度領K，連6打席吞下三振，成為中職史上洋將第一人。

中職／劉貴元很會盜壘 狂跟周董請益但還沒看跑壘學

中信兄弟隊劉貴元生涯首安是靠腳程跑出的內野安打，昨天補上一支扎實三壘打，總教練平野惠一直呼：「他是被棒球之神眷顧的人。」...

中職／克迪二軍先發調整上軌道 11日再投一場增用球數

中信兄弟隊洋投克迪因為手肘發炎沒有趕上開季，5日本季首度二軍出賽，投5局無失分；兄弟隊投手教練王建民表示，克迪身體狀況沒...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。