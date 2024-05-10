快訊

文湖線軌道冒煙卡住！站務人員緊急疏散乘客 北捷揭異常原因

陸電商賣名畫檔案！「故宮駭客入侵案」調查結果出爐 竟是故宮自己人出包

把握周六好天氣！母親節鋒面接近「愈晚降雨機率愈高」北部轉涼時間曝

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／延續徐總85精神 劉貴元敲安劉俊豪立刻給祝福

聯合報／ 記者蘇志畬／新北即時報導
中信兄弟隊劉貴元（左）與富邦悍將隊劉俊豪（右）都穿著紀念徐生明的85號球衣。記者余承翰／攝影
中信兄弟隊劉貴元（左）與富邦悍將隊劉俊豪（右）都穿著紀念徐生明的85號球衣。記者余承翰／攝影

富邦悍將劉俊豪近期在一軍隨隊，今晚與中信兄弟隊之戰剛好與劉貴元碰面，兩位穿著「85」號球衣的球員在一軍相會，劉貴元說：「有感受到使命感。」

劉俊豪、劉貴元是美濃國小到國中的同學，也是已故總教練徐生明在故鄉舉辦少棒賽培育出來的選手，穿著85號球衣有紀念意義。

劉俊豪早一步在前年就升上一軍，劉貴元蟄伏4年到前天曾初登場，劉貴元表示：「不會覺得急躁，俊豪上一軍那時候是為他開心，一些好友也有鼓勵我，大家都很高興。」

而前天劉貴元首打席就敲出首安，也收到劉俊豪的祝賀訊息說：「水喔！」劉俊豪表示，兩人休賽季或放假時常回國中一起訓練，也會討論對戰投手、守備傳球這些面向。

不過今年劉俊豪還沒在一軍出賽，因前面到台東與台鋼雄鷹的2連戰作為預備戰力而開始隨隊，悍將總教練陳金鋒表示：「也讓他在一軍給教練看看，觀察他的打擊、守備狀況。」

劉俊豪心情上不會想太多，而是希望讓自己更穩定，在二軍也加強特打，跟隊友一起討論，在打擊上多花時間調整，「目前擊球感覺上是好的。」

劉俊豪 台鋼雄鷹 富邦悍將

延伸閱讀

中職／克迪二軍先發調整上軌道 11日再投一場增用球數

中職／猛獅獨走原因？兄弟教頭點出關鍵人物

中職／變被吳俊偉解決的人…池恩齊只願場下稱讚哥哥

中職／猛獅27場淨勝91分史無前例強悍 有望破1996自己紀錄

相關新聞

中職／猛獅獨走原因？兄弟教頭點出關鍵人物

統一獅隊今年開季戰績獨走，今天更有機會寫下最早點亮魔術數字的中職新紀錄，中信兄弟隊總教練平野惠一作為對手，觀察到獅隊跟過...

中職／變被吳俊偉解決的人…池恩齊只願場下稱讚哥哥

升上一軍的第二個球季，池恩齊終於等到跟哥哥吳俊偉對決的機會，雖然遭到三振、雖然場下願意承認「哥哥直球很好」，但池恩齊還是...

中職／延續徐總85精神 劉貴元敲安劉俊豪立刻給祝福

富邦悍將隊劉俊豪近期在一軍隨隊，今晚與中信兄弟隊之戰剛好與劉貴元碰面，兩位穿著「85」號球衣的球員在一軍相會，劉貴元說：...

中職／魔鷹中斷連6打席遭三振 已是洋將最難堪紀錄

台鋼雄鷹隊洋砲魔鷹帶著連5打席遭到三振展開今天賽事，首打席再度領K，連6打席吞下三振，成為中職史上洋將第一人。

中職／劉貴元很會盜壘 狂跟周董請益但還沒看跑壘學

中信兄弟隊劉貴元生涯首安是靠腳程跑出的內野安打，昨天補上一支扎實三壘打，總教練平野惠一直呼：「他是被棒球之神眷顧的人。」...

中職／克迪二軍先發調整上軌道 11日再投一場增用球數

中信兄弟隊洋投克迪因為手肘發炎沒有趕上開季，5日本季首度二軍出賽，投5局無失分；兄弟隊投手教練王建民表示，克迪身體狀況沒...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。