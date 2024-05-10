中職／延續徐總85精神 劉貴元敲安劉俊豪立刻給祝福

富邦悍將隊劉俊豪近期在一軍隨隊，今晚與中信兄弟隊之戰剛好與劉貴元碰面，兩位穿著「85」號球衣的球員在一軍相會，劉貴元說：「有感受到使命感。」

劉俊豪、劉貴元是美濃國小到國中的同學，也是已故總教練徐生明在故鄉舉辦少棒賽培育出來的選手，穿著85號球衣有紀念意義。

劉俊豪早一步在前年就升上一軍，劉貴元蟄伏4年到前天曾初登場，劉貴元表示：「不會覺得急躁，俊豪上一軍那時候是為他開心，一些好友也有鼓勵我，大家都很高興。」

而前天劉貴元首打席就敲出首安，也收到劉俊豪的祝賀訊息說：「水喔！」劉俊豪表示，兩人休賽季或放假時常回國中一起訓練，也會討論對戰投手、守備傳球這些面向。

不過今年劉俊豪還沒在一軍出賽，因前面到台東與台鋼雄鷹的2連戰作為預備戰力而開始隨隊，悍將總教練陳金鋒表示：「也讓他在一軍給教練看看，觀察他的打擊、守備狀況。」

劉俊豪心情上不會想太多，而是希望讓自己更穩定，在二軍也加強特打，跟隊友一起討論，在打擊上多花時間調整，「目前擊球感覺上是好的。」