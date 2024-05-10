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中職／猛獅獨走原因？兄弟教頭點出關鍵人物

聯合報／ 記者蘇志畬／新北即時報導
中信兄弟隊總教練平野惠一。圖／中信兄弟隊提供
中信兄弟隊總教練平野惠一。圖／中信兄弟隊提供

統一獅隊今年開季戰績獨走，今天更有機會寫下最早點亮魔術數字的中職新紀錄，中信兄弟隊總教練平野惠一作為對手，觀察到獅隊跟過去的三點不同，分別是開季連勝、上壘率高，另外將裴瑞茲擺在中繼也很關鍵。

獅隊開季拉出一波5連勝之後，就沒再掉出榜首，目前21勝6敗，最快今天就可點亮M26，平野惠一表示，獅隊能夠打出好成績，其中一個關鍵就是開季的連勝，「可以很有餘裕的比賽，同時一軍主力選手都滿固定的。」

而今年獅隊各項打擊數據都領先全聯盟，其中上壘率高達3成88，第二名的龍隊也才3成36，平野惠一指出，獅隊上壘率高，尤其前3棒都具有高上壘率，後續4、5、6棒也能將跑者順利送回來，「角色分工很明確，不管哪支球隊，只要順的時候就是這樣。」

平野惠一也特別點出，獅隊有將洋投裴瑞茲擺在中繼，能夠在球隊有危機的時候守住可能的失分，「他是很重要的存在。」裴瑞茲今年出賽12場防禦率僅0.47，拿下5次中繼、2次救援成功。

過去兩場與獅隊交手，兄弟合計僅攻下2分，平野惠一表示：「不能只說對方投手投得好就結束了，這是不負責任的行為，必須要有所突破，跨越這道牆才可以，當然有做很多反省，在什麼狀況下要如何應對，球隊內部都有開會討論。」

平野惠一

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