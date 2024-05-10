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中職／變被吳俊偉解決的人…池恩齊只願場下稱讚哥哥

聯合報／ 記者蘇志畬／新北即時報導
富邦悍將隊池恩齊。圖／富邦悍將隊提供
富邦悍將隊池恩齊。圖／富邦悍將隊提供

升上一軍的第二個球季，池恩齊終於等到跟哥哥吳俊偉對決的機會，雖然遭到三振、雖然場下願意承認「哥哥直球很好」，但池恩齊還是會一直抱持不想輸的心情，繼續與哥哥在場上對決。

富邦悍將隊5月5日到洲際作客對上中信兄弟隊，9局上池恩齊上場打擊時，現場象迷給予掌聲鼓勵，因為棒球迷都知道，這是他與吳俊偉生涯首次對決，池恩齊說：「沒有想像過是這樣的場景，不可思議。」

對決的結果是吳俊偉占上風，第1球好球沒揮棒，接下來池恩齊敲了兩顆界外球，再等了一顆壞球後，被變速球騙到，揮棒落空遭到三振，池恩齊透露：「後來回去看影片，他有在偷笑。」

對決的5顆球，只有1顆直球就是壞球，池恩齊說：「那顆直球是丟給我看的，球速有到152公里吧，前面好像都沒投這麼快。」紀錄上，吳俊偉當天最快是151公里，也是本季單場第2快的球速，僅次於4月10日投出的152公里。

對決的好球都是變化球，池恩齊並不在意，「這很合理，平手又是比賽尾聲，一定是拿出全力，對我丟直球反而感覺不太好。」

不過賽後吳俊偉主動打電話給池恩齊，聊聊兩人初次對決的感受，池恩齊說：「事後回想起雞皮疙瘩，因為從小到大都沒有這樣的機會，滿感動的，雖然結果不好，還生氣大喊了一下。」

池恩齊過去常常看吳俊偉的投球影片，「看他解決別人感覺很爽。」但如今自己變成被解決的那個人，池恩齊說：「他的直球真的很好，場下我會這樣說，但上場比賽就不一樣了，不想輸給他。」

吳俊偉 富邦悍將 球速

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