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中職／猛獅27場淨勝90分史無前例強悍 有望破1996自己紀錄

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
統一獅隊最快將在今晚點亮上半季封王魔術數字。本報資料照片
統一獅隊最快將在今晚點亮上半季封王魔術數字。本報資料照片

統一獅隊開季狂奔，最快今晚就將點亮上半季封王魔術數字M26，即便今天不亮、本周亮燈的機率仍高，開季至今各項投打數據碾壓，淨勝分達到90分令人瞠目結舌。

獅隊打下21勝6敗、勝率0.778，領先排名第二的中信兄弟隊已有7場勝差，最快今晚就將點亮封王魔術數字，條件是自己擊敗樂天桃猿隊，且富邦悍將隊擊敗兄弟、台鋼雄鷹隊擊敗味全龍隊，即便無法3項要素一次到位，仍然很有機會在本周亮燈。

獅隊亮燈時間之早，引起球迷驚呼，主要原因來自多了第6隊、各隊之間直接對戰場次變少。獅隊開季以來展現的全面碾壓，也是肉眼可見的清晰，出賽27場團隊已敲309支安打、19轟，繳出打擊率0.319、上壘率0.388、長打率0.449、壘打數435都讓各隊看不到車尾燈，團隊防禦率2.69只輸給味全龍隊的2.42，各項數據全面皆占優勢。

中職過往前30場最大淨勝分來自1996年獅隊，前30場攻下198分、丟掉112分，淨勝86分，前27場則是攻下176分、丟掉102分，淨勝74分。獅隊本季目前27場攻下178分、丟掉88分，淨勝分達到90分，今天起與樂天桃猿隊過招3連戰，有望改寫這項紀錄。

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