中職／猛獅27戰21勝史上最快 「魯閣暢打」數追平去年

昨天才成為本季首支20勝球隊，統一獅隊繼續贏下去，今晚又以10：2擊敗中信兄弟隊取得3連勝，開季27戰21勝寫下史上最速紀錄，而且今年已有8場比賽得分在10以上，追平去年整季「魯閣暢打」的次數。

「魯閣暢打」是球迷間的一種說法，意指比賽中球隊大量失分，導致打者像在「大魯閣」打擊練習場打球一樣，能輕鬆打出好的成績，而獅隊今年專門讓對手「魯閣」開張營業。

去年獅隊整季打了120場，只有8場得分在10以上，但今年開季至今只打了27場比賽，這是第8場得分破10，位居6隊最多，第2名的味全龍隊也才3場，富邦悍將隊2場排第2，另外兄弟及樂天桃猿隊各有1場。

今天獅隊團隊敲出16支安打，機關槍打線串連，在第3、5、7、9局都攻下分數，陳鏞基3打數3安打攻下2分打點，另外林安可、陳傑憲、潘傑楷、林佳緯也都有雙安演出，潘傑楷貢獻3分打點。

隊友火力支援下，林詔恩5局5K無失分的表現，拿下本季第3勝，開季至今5場先發未嘗敗績，防禦率1.17；兄弟先發投手魏碩成4.2局退場，被敲9支安打丟掉5分，防禦率上漲到4.13。

也因分數早早拉開，兩隊新秀有表現舞台，獅隊張皓崴在8局上代打，一軍生涯首打席就敲出首安；兄弟劉貴元昨天敲出生涯首安，今天9局下的生涯首支三壘安打，打回首打點，也幫助兄弟破蛋，隨後靠王威晨的安打跑回生涯首得分。

獅隊昨天26戰20勝追平2018年Lamigo桃猿隊的史上最速紀錄，不過該年猿隊直到第31場才拿下第21勝，獅隊接連得手，27場就拿下21勝，刷新原本開季29戰21勝的聯盟紀錄，原有4隊並列，包含2008年獅隊的隊史最佳紀錄。

中職開季最速21勝

2024年統一獅 27戰

1990年三商虎 29戰

1994年兄弟象 29戰

2003年興農牛 29戰