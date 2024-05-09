王貞治盃／高雄隔23年奪冠獲小馬代表權 上次是亞青冠軍世代

由高苑工商組成的高雄市隊，靠著7局上全哲倫的場內兩分砲，以2：0擊敗新北市隊，在今年度王貞治盃全國青棒錦標賽奪得冠軍，並取得小馬聯盟帕馬級代表權，這也是高雄相隔23年再度奪冠。

新北市隊以穀保家商為主體，作為上屆冠軍，在6日曾與高雄市隊交手，當時新北市5：0勝出，但今天高雄市隊雖然首局就遇到滿壘危機，但緊急換上張嘉宏救火，而且一路投完，以6.1局無失分的表現，成功壓制新北市隊，僅被敲出2支安打，另有4次三振、3次四壞保送。

由高苑工商組成的高雄市隊，以2：0擊敗新北市隊，在今年度王貞治盃全國青棒錦標賽奪得冠軍。圖／中華棒協提供

新北市隊先發投手黃仲翔也壓制高雄市隊6局，期間被敲出4支安打，但7局上1出局後被邱彥祖敲出安打，接著高雄市犧牲觸擊形成2出局、二壘有人，此時投了105球的黃仲翔退場休息，而高雄市隊把握對手換投，全哲倫一棒敲出場內轟，取得2分領先。

全哲倫作為開路先鋒，在冠軍賽4打數4安打，貢獻2分打點，獲選為最有價值球員，南投縣三光國中畢業的他，當時主動打電話想加入高苑，今年即將高中畢業，打算朝職棒邁進。

季軍戰則是演出打擊戰，台東縣隊全場敲出7支安打，5局上打完一度以4：0領先，不過前4局只敲出2支安打的桃園市隊，在5局下先靠全叡三壘打追回1分，6局下單局5支安打有2支長打，劉軒誌的二壘打敲回2分，全叡又敲出1分打點三壘打，單局灌進4分逆轉比數，反以5：4勝出。

由高苑工商組成的高雄市隊，以2：0擊敗新北市隊，在今年度王貞治盃全國青棒錦標賽奪得冠軍。圖／中華棒協提供

由高苑組成的高雄代表隊，上一次在王貞治盃奪冠是2001年，當時為高雄縣隊，陣中好手包含陳鏞基、羅錦龍、鄭錡鴻等職棒好手，後續更在亞洲青棒賽奪冠。