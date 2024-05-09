中職／龍爸四方！當爸後第一個母親節 四小龍怎麼過？

味全龍隊今年一口氣多了四位新手爸爸，郭天信、李凱威、張政禹、林子昱組成「龍爸四方」男子團體，準備迎接小孩出生，這周末也要以新身分迎來第一個母親節，最大不同是慶祝的對象多了一位身邊人。

龍隊今年母親節剛好要到澄清湖棒球場作客，又是下午2點開打的比賽，郭天信剛好可以回到台南老家過節，他說：「過去母親節跟媽媽生日很近，都會一起過，打職棒後比較沒有這個機會。」

過去都會準備特殊球具的郭天信，今年也會拿上粉紅色球棒征戰，第一次當爸爸自認還有很多需要學習，「剛好很多隊友一起，就互相學習。」

味全龍隊今年一口氣多了四位新手爸爸，李凱威要準備迎接新生兒。記者陳正興／攝影

高雄出生的李凱威也趁機回家過節，但在球隊出發前會先與太太提早慶祝，「之前會跟她媽媽或是我媽媽一起過，今年就多一個要慶祝的人。」

由於龍隊剛好在家鄉出賽，李凱威透露，每次在高雄比賽，爸媽都會親自到場應援，「很久沒去高雄比賽了。」這次他雖沒訂製球具，但手套會掛上粉紅色掛繩，寫著「母親節快樂」。

味全龍隊林子昱。記者蘇志畬／攝影，資料照

林子昱今年母親節也準備好粉紅色手套，他露出幸福笑容說：「原本就有2個，1個給太太、1個自己用，拍婚紗的時候就有拿來用，這個新的就留給小孩。」

味全龍隊今年一口氣多了四位新手爸爸，張政禹要準備迎接新生兒。記者陳正興／攝影

張政禹則多兩個人一起慶祝，今年母親節想跟丈母娘、老婆道謝，過去沒有特別過節習慣，「但今年因為有小孩，特別開心。」

張政禹想對老婆說聲：「辛苦了。」因為有時要睡覺的時候，小孩就會踢肚子，「我能做的就是盡量幫她減輕負擔，像是有找一個托腹帶，有什麼需要的我都盡量滿足，吃的、喝的、用的都順她的意。」