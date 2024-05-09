中職／艾璞樂好忙！拿完MVP宣傳親子日 可愛女兒當模特

味全龍隊投手艾璞樂昨天才以5.2局無失分好投拿下單場MVP，今天立刻換上主題日服裝，帶著搶鏡頭的可愛女兒及太太，一起宣傳將於5月18日、19日舉行的「Poli親子毛孩日」。

人氣卡通角色「Poli救援小英雄」再次出動蒞臨天母球場，並首度與龍隊攜手推出聯名球衣、服飾、童裝等親子主題商品，現場還有救援小英雄見面會與帶動唱表演，歡迎大小朋友來天母棒球場盡情玩樂、體驗精彩職棒賽事。

味全龍隊「Poli親子毛孩日」將於5月18日、19日舉行。圖／味全龍隊提供

今年龍隊的「Poli親子毛孩日」，首度將親子、寵物兩檔熱門主題結合，主打球場就是小球迷與毛孩們的遊樂園，同步開放球迷朋友帶著最愛的毛小孩們一起進場觀賽，除了有專屬狗狗、貓咪與毛孩的寵物派對套票可供預購，主題日期間也將於內野特定區域規劃毛孩專屬廁所、遊戲區與寵物拓印區，賽後還能與毛孩一起進場體驗人工草皮留下難忘回憶。

同時龍隊兒童會員「威弟小夥伴」也有特別福利，主題日期間只要於指定時間到會員服務台過卡就能領取闖關卡，完成泡泡DIY、Poli拼圖、棒球迷宮等七個關卡即可兌換專屬贈禮乙份，此外，所有大小朋友也都能現場參加泡泡秀、氣球秀、手作教室等歡樂體驗，入場時還能領取「Poli救援小英雄」或味全龍吉祥物角色紙帽，共四種款式隨機贈送乙款，邀請大家和啦啦隊「小龍女」一起戴著歡樂應援。

味全龍隊「Poli親子毛孩日」將於5月18日、19日舉行。圖／味全龍隊提供

隊龍「Poli救援小英雄」聯名商品，包含球衣、球帽、T恤、棒球外套、包屁衣、口水巾等，將於5月18日在天母球場商店同步開賣，而配合狂龍主題月活動，凡龍隊在五月底的主場賽事獲勝，當日會員過卡點數即翻倍，球迷朋友也能在主題日期間，以會員紅利點數兌換VIP包廂、觀看賽前練習等資格。