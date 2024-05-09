日職／好投中有驚險畫面 孫易磊：以為要登出了

效力日職火腿隊的台灣小將孫易磊昨天在二軍完成本季第3度登板，飆出153公里火球還用三振化解危機，不過過程中腳踝拐了一下，讓他自己也嚇一跳，直言：「以為要登出了。」

孫易磊昨天在對橫濱隊二軍中繼登板，6局上雖然在1出局後被大田泰示敲出一壘安打，接著又投出保送，形成一、二壘有人危機，不過他接連三振掉小深田大地、高見澤郁魅，以24球投完1局無失分。

不過賽後孫易磊在個人社群媒體上透露驚險時刻，他在面對首名打者井上絢登時，左腳踏出去時拐了一下，也導致球路失控差點砸到人，孫易磊表示：「出了一點差錯，下去的那瞬間我以為要登出了，但是我的腳踝沒有事情不用擔心。」

孫易磊本季在二軍出賽3場、3局，防禦率仍是0，火腿隊與他簽下育成合約，目標是朝先發投手培養，不過第一年保險起見，先在二軍慢慢拉長局數。