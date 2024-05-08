快訊

中職／勝騎士賞兄弟12K 猛獅平最速20勝紀錄卻添傷兵

出門注意了！東北風挾境外汙染物襲台 北市晚間示警空品不健康

沈建宏撇嫖妓後突暴走 反控前女友「一堆砲友再約」：惡人先告狀

中職／艾璞樂第15場出賽才對桃猿 奪MVP女兒依舊是巨星

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
艾璞樂轉戰味全龍隊後，可愛女兒依舊搶走單場MVP頒獎時的焦點。記者陳正興／攝影
艾璞樂轉戰味全龍隊後，可愛女兒依舊搶走單場MVP頒獎時的焦點。記者陳正興／攝影

艾璞樂去年效力富邦悍將隊9場、今年轉戰味全龍隊前5場，都沒對過樂天桃猿隊，今天首次對決就繳出5.2局無失分演出，幫助新球隊以4：0拿下勝利，艾璞樂自己也直呼：「滿有趣的。」

艾璞樂今晚對猿隊先發5.2局，被敲2支安打，另有4次三振、3次四壞保送，沒掉分，首戰猿隊就有好表現，艾璞樂說：「去年半季到今年才第1次對猿隊，但我們有鋼龍、伍鐸兩位老經驗投手，他們會分享對戰打者的優缺點，幫助我去配球。」

特別是艾璞樂還是在投1休4狀態下登板，總教練葉君璋表示，也是考量此點，到86球就決定換投，「今天有越投越順的感覺，球速還比去年更快，調整得滿不錯的。」

艾璞樂過去在美職有投1休4經驗，但已是有點久以前的事，而今年球速能夠更快，要歸功於休賽季期間對於下半身的強化，加上動作施力上也更能運用下半身的力量，才有這樣的成果。

今年來到新球隊，艾璞樂表示，這是自己生涯第一次待過冠軍隊，希望能幫助龍隊再添一冠，而太太與女兒從春訓就開始來台，對自己適應新生活幫助很大。

今天賽後艾璞樂獲頒單場MVP時，太太與女兒也都一同上台領獎，可愛女兒又搶走焦點，艾璞樂露出大大笑容說：「無論我去哪裡，她都是焦點，她是Super Star（超級巨星），帶她到各地征戰，也能夠了解不同文化。」

艾璞樂轉戰味全龍隊後，可愛女兒依舊搶走單場MVP頒獎時的焦點。記者陳正興／攝影
艾璞樂轉戰味全龍隊後，可愛女兒依舊搶走單場MVP頒獎時的焦點。記者陳正興／攝影

富邦悍將 樂天桃猿 球速

延伸閱讀

中職／艾璞樂初遇桃猿就壓制 5.2局無失分助龍3連勝

中職／徐若熙先發延後一天 伍鐸定位葉總考慮中

中職／葉總看PitchCom納悶更花時間 反向使用以伍鐸最可能

中職／伍鐸下二軍…鋼龍5日歸隊局數有限 需要銳歐

相關新聞

中職／勝騎士賞兄弟12K 猛獅平最速20勝紀錄卻添傷兵

統一獅勝騎士今晚狂K中信兄弟打者，先發6局12次三振，刷新個人生涯新高，差1次就追平隊史紀錄，而獅隊打線也延續火力，最終...

中職／艾璞樂初遇桃猿就壓制 5.2局無失分助龍3連勝

味全龍隊艾璞樂生涯首次對戰樂天桃猿隊，繳出一場5.2局無失分好投，加上張祐銘、劉基鴻2支適時安打，龍隊今天在天母主場以4...

中職／林靖凱滑壘蹬到被擔架抬下場 猛獅浮現傷兵隱憂

統一獅隊開季至今戰績長紅，然而今天與中信兄弟隊之戰卻又多了一名傷兵，主力游擊手林靖凱因滑壘時蹬到壘包，導致左腿受傷，被擔...

中職／台東大雨…悍將雄鷹戰延期 看不到「江江」較勁

富邦悍將與台鋼雄鷹今天原本要在台東棒球場進行第2戰，然而因當地雨勢過大，聯盟宣布比賽延期，將安排至補賽周，日期、地點仍待...

中職／艾璞樂第15場出賽才對桃猿 奪MVP女兒依舊是巨星

艾璞樂去年效力富邦悍將隊9場、今年轉戰味全龍隊前5場，都沒對過樂天桃猿隊，今天首次對決就繳出5.2局無失分演出，幫助新球...

圖輯／味全龍艾璞樂好投 樂天打擊熄火 三局下味全龍暫時領先兩分

中華職棒晚上在天母棒球場舉行，由味全龍出戰樂天桃猿，兩隊分別派出艾璞樂、黃子鵬主投，艾璞樂投球至六局目前僅被敲出兩隻安打...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。