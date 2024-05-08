中職／艾璞樂第15場出賽才對桃猿 奪MVP女兒依舊是巨星

艾璞樂去年效力富邦悍將隊9場、今年轉戰味全龍隊前5場，都沒對過樂天桃猿隊，今天首次對決就繳出5.2局無失分演出，幫助新球隊以4：0拿下勝利，艾璞樂自己也直呼：「滿有趣的。」

艾璞樂今晚對猿隊先發5.2局，被敲2支安打，另有4次三振、3次四壞保送，沒掉分，首戰猿隊就有好表現，艾璞樂說：「去年半季到今年才第1次對猿隊，但我們有鋼龍、伍鐸兩位老經驗投手，他們會分享對戰打者的優缺點，幫助我去配球。」

特別是艾璞樂還是在投1休4狀態下登板，總教練葉君璋表示，也是考量此點，到86球就決定換投，「今天有越投越順的感覺，球速還比去年更快，調整得滿不錯的。」

艾璞樂過去在美職有投1休4經驗，但已是有點久以前的事，而今年球速能夠更快，要歸功於休賽季期間對於下半身的強化，加上動作施力上也更能運用下半身的力量，才有這樣的成果。

今年來到新球隊，艾璞樂表示，這是自己生涯第一次待過冠軍隊，希望能幫助龍隊再添一冠，而太太與女兒從春訓就開始來台，對自己適應新生活幫助很大。