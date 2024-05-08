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中職／吳俊杰本周扛一場先發 林逸達手肘不適下二軍

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
味全龍隊投手吳俊杰。報系資料照
味全龍隊投手吳俊杰。報系資料照

味全龍隊牛棚投手林逸達因手肘不適，今天下放二軍，空出的名額暫時不補人，不過吳俊杰已經在一軍隨隊，將在周末三連戰扛起先發，目前看來周五的機會最大。

「吳俊杰這周會有一場。」龍隊總教練葉君璋透露，吳俊杰是先發人選，目前二軍投球量雖還不到很多，「二軍報告說他狀況不錯，是檯面上先發以外狀況最好的。」

葉總雖然未透露吳俊杰登板日，不過龍隊本周4場比賽，今天推出洋投艾璞樂登板，周五開始與台鋼雄鷹隊的3連戰，日前也透露周日將交給徐若熙登板，鋼龍若投1休5將是周六先發，吳俊杰有可能排在周五。

林逸達下放原因則是手肘不適，但葉君璋表示，不舒服的狀況應該三、四天就好，但考量開季至今他的投球量蠻多，就讓他下二軍10天，加上明天沒有比賽，牛棚投手人數還夠用。

至於4月20日因為與陳晨威相撞導致手腕不適的捕手蔣少宏，因為手還是有些不舒服，加上一軍捕手狀況都不錯，葉總表示，會給他多點時間，等手完全康復。

台鋼雄鷹 牛棚 葉君璋

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