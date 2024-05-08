中職／自認皮膚身材都不完美 一粒沉重發文：給我一點時間

中華職棒新軍台鋼雄鷹，人氣爆紅的啦啦隊女神一粒，近來被網友在PTT上散播「一粒臉上痘痘有點多 你真的ok嗎？」、「大驚！一粒真相流出！鄉民：皮膚太差」，這件事也被媒體報導，疑似看到這些報導，一粒在個人IG限動發了將近400字的文章，以語重心長的心情表達自己心聲，說自己「皮膚身材都不是完美，.....我會更努力讓你們毫無顧忌的喜歡我，舞練了皮膚科也看了大家給我一點時間。」

網友對一粒發文都到心疼。表達會支持她，也希望她繼續加油。「不懂為什麼一個勇於挑戰自己，追逐夢想並且真正達成自己夢想的女孩要無端遭受這種攻擊……」、「就是因為不完美才跟我們一樣，看著妳進步，我們粒寶也跟隨著妳的腳步一起成長。」

今天 我的生日願望之一達成了 謝謝所有願意欣賞我的你們 非常非常的感謝 我知道 有很多人覺得我不配擁有這樣的關注度 有時候 我也會懷疑自己 舞蹈功力比不上別人 皮膚身材都不是完美 但即使是這樣的我 卻還是有一群一直支持著我的你們 辛苦你們了 因為我的不完美 讓你們得默默的承受眾人的指教 我會更努力讓你們毫無顧忌的喜歡我 舞練了皮膚科也看了大家給我一點時間 會讓大家看到我的進步!! 剛踏入這個領域不到幾個月的時間 因為我非常非常素人 媒體跟輿論的壓力我也還在努力適應跟調整 但每一次站上應援台每一次見到你們的時候 我都是發自內心的感到幸福 啦啦隊沒有我想像的那麼光鮮亮麗 但你們是我不後悔踏出去的原因 也是我繼續走下去的動力 我愛你們

取自一粒IG限動

隨後一粒再發文，感謝粉絲的支持。

收到大家的鼓勵了 好感動 再來碎碎唸一下 我的皮膚對熱很敏感 曬太多就容易過敏起疹 所以應援的時候可能會 看到我的脖子跟臉紅紅 的過敏 我都說自己有公主病 不適合曬太陽流汗 這是某次應援完隔天我的手 目前就是認真看皮膚科 跟調理身體 希望我能安然度過這個 夏天(? 哈哈哈哈 密集恐懼症的人快滑走!!!

取自一粒IG限動。

同時，一粒姊姊也在個人IG限動上傳兩人小時候的照片並發文說，「酸民們都給我閉嘴！」，「你可以不喜歡某個人，但不可以讓他失去別人了解他的機會，因為你永遠不會知道他為自己做了多少改變與努力。」