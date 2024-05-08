MLB／今永昇太8局續投挨轟ERA首破1 教頭讚小熊贏球關鍵

今永昇太連續17.1局無失分在今天被普羅法（Jurickson Profar）一發2分砲終結，不過隊友的再見轟讓小熊隊仍以3：2擊敗教士隊，今永昇太逃過敗投，防禦率雖上升至1.08但依舊是大聯盟最頂。

今永昇太今天首局就罕見投出四壞保送，但沒遇到太大危機，2到5局更一度連續解決10人次，6局上遇到危機，1出局後被連敲2支安打，但他也用連續2K成功凍結壘包，興奮大動作振臂為自己慶祝。

7局上投出3上3下後，今永昇太續投第8局要挑戰本季最長局數，但被剛加入教士的阿拉斯（Luis Arraez）代打敲出安打，接著被普羅法敲出2分砲，終結連續無失分，隨後被換下場休息。

Jurickson Profar with the most clutch at bat of the game pic.twitter.com/LBfq9fN3AB — Padres Nation (@NationPadres) 2024年5月8日

今永昇太以102球投了7局，被敲7支安打，丟掉2分都是責失，防禦率上升到1.08，投出8次三振，僅1次四壞，本季7場出賽丟掉7分，其中5分責失，四壞保送也僅5次。

今永昇太退場時小熊隊1：2落後，不過8局下先靠莫雷爾（Christopher Morel）高飛犧牲打，從松井裕樹手中打回追平分，9局下布許（Michael Busch）作為首名打者，面對桑托斯（Enyel De Los Santos）第1球就揮棒，把球送到中右外野全壘打牆外，瞬間說再見。

今永昇太雖然沒能拿下第6勝，但在他先發的7場比賽，小熊隊都贏球，小熊隊目前以22勝15敗在國聯中區排名第2，總教練康索（Craig Counsell）大讚今永昇太表現，「他是關鍵，他對我們來說很重要，是我們現在能有好成績的原因。」

康索也指出，今永昇太今天沒遇到太大麻煩，「就只有挨轟的那一局，甚至今年都還沒遇到什麼麻煩，我很好奇有多少局他曾讓超過2人上壘？感覺沒有很多次。」