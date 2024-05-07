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中職／打線一起結霜9局 林哲瑄關鍵安悍將10局射下雄鷹

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
林哲瑄10局上的安打終於為富邦悍將隊開張分數。圖／富邦悍將隊提供
林哲瑄10局上的安打終於為富邦悍將隊開張分數。圖／富邦悍將隊提供

台東棒球場迎接今年首場中職賽事，富邦悍將、台鋼雄鷹隊打線一起結霜，直到延長10局突破僵局才有分數進帳，悍將靠林哲瑄的安打敲回寶貴的1分，終場以1：0贏球；雄鷹9局下錯過滿壘機會，沒能和悍將說再見，最終吞下3連敗，本季第6度遭到完封。

兩軍先發投手都未讓對手攻破城池，雄鷹哈瑪星投7局被敲5安打、無失分，羅戈則是6.2局被敲4安打，第7局兩出局後對王博玄投出保送，再被張肇元敲安後換投，王尉永面對藍寅倫以三壘方向飛球成功解危。

悍將9局下推出富藍戈，開局保送曾子祐，葉保弟執行犧牲觸擊失敗，但王柏融、王博玄接連敲安，形成一出局、滿壘大好機會，眼看雄鷹就要終結戰線，富藍戈及時面對張肇元、藍寅倫飆出關鍵三振，以0：0進入延長賽。

直到延長10局，計分板上終於有分數變動，悍將連兩棒無效出局數後，林哲瑄敲安送回1分。曾峻岳10局下把關1分領先，杜家明執行短打成功將跑者送到三壘，曾峻岳接連K掉陳文杰、胡冠俞結束比賽。

曾峻岳 林哲瑄

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