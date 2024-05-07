中職／悍將「攻蛋」門票啟售 3戰已售近2.5萬張

富邦悍將隊將在5月24到26日前進台北大巨蛋，接棒成為第4支「攻蛋」作東的球隊，球團今天公布門票銷售狀況，目前3戰售出近2.5萬張，熱力區已全數售罄。

中職本季已經在大巨蛋進行7場比賽，依序由味全龍、中信兄弟、樂天桃猿隊擔任主場球隊，經歷6周的「蛋外」世界後，5月24日將再度迎接大巨蛋賽事，「北方王者」悍將首度擔任主場球隊，面對台鋼雄鷹隊。

悍將大巨蛋主場場次門票今天中午正式全面開賣，已售出近2.5萬張，最受球迷喜愛的熱力區席位更是在亞瑟家族會員優先購票期間就已全數售罄，目前仍有部分熱區後排、非熱區及二樓票券持續販售中。

三場精彩賽事除了25位Fubon Angels啦啦隊員將全員到齊，每局熱力應援外，首日邀請日本傳奇名將秋山幸二擔任開球嘉賓，周末二天「悍將中學」主題日則邀請周湯豪、曾沛慈、葛西瓦、蔡健雅等重磅金曲歌手舉辦賽後演唱會。