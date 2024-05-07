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春季聯賽／洪心騏完投勝 新北禾聯隊史首闖4強

中央社／ 台北7日電
新北禾聯(右)挺進四強。
新北禾聯(右)挺進四強。

成棒春季聯賽新北禾聯棒球隊寫紀錄，今天與三好體協8強交手，先發投手洪心騏完投9局失2分、展現壓制力，打線開賽就積極搶分，終場以6比2搶勝，隊史首度打入4強。

113年全國成棒甲組春季聯賽新北禾聯8強與三好體協（南華大學）交手，新北禾聯派出陣中有職棒資歷的投手洪心騏先發，開賽稍微有點不穩，1局上接連被敲出安打、加上1次守備失誤失掉1分，但及時回穩、沒有多掉分數。

洪心騏2局過後越投越穩，3局上雖然單局被敲出2支安打，但沒有失分，8局上1人出局後被敲出安打、盜上二壘，2人出局後再被敲出安打失分，但沒有擴大失分危機，9局上讓對手3上3下、替球隊守住勝利。

新北禾聯開賽1局下就串聯攻勢搶分，劉任傑率先敲出三壘打，賴俊安打送回追平分，接著曹家淵、李君國接連安打超前比數，再靠著滾地球、張文漢安打添分，2人出局後再選到保送、林鴻偉適時安打再添分數，單局攻下5分、奠定勝基。

新北禾聯7局下攻勢再起，1人出局後靠著接連安打、高飛犧牲打多添1分保險分，順利搶下比賽勝利。

洪心騏今天總計用96球完投9局，僅被敲出7支安打，投出5次三振，失掉2分責失分，完投勝是球隊搶勝功臣之一。

周宗志去年暑假接下新北禾聯總教練職務，此次也是首度率隊打春季聯賽就繳出亮眼成績，率隊首度闖進春季聯賽4強、改寫隊史最佳成績紀錄。

春季聯賽 棒球

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