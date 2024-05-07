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中職／猛獅季冠軍魔術數字途徑已現 最快10日亮燈Ｍ26

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
統一獅隊上半季戰績一路獨走，本周已出現點亮季冠軍魔術數字的可能性。本報資料照片
統一獅隊上半季戰績一路獨走，本周已出現點亮季冠軍魔術數字的可能性。本報資料照片

上半季賽程還沒過半，開季以來戰績持續獨走的統一獅隊點亮封王魔術數字已經浮現途徑，猛獅上周豪取4勝，目前以5場勝差領先排名第二的中信兄弟隊，點亮對各隊淘汰數字進入單周射程範圍內，最快在10日可以點亮上半季封王魔術數字，點燃奔向隊史第17座季冠軍的信號彈。

獅隊已賽25場，取得19勝6敗、勝率0.76，目前對墊底的台鋼雄鷹隊和第5的富邦悍將隊都已亮燈淘汰魔術數字，雄鷹淘汰魔術數字為25，悍將則是29。

獅隊本周三起5連戰，依序與兄弟、樂天桃猿隊交手，點亮對其他3隊的淘汰魔術數字進入單周射程內。

獅隊上半季封王魔術數字亮燈的最快劇本，首先要8、9日二連勝兄弟，10日再擊敗猿隊且加上同日味全龍隊輸給雄鷹、兄弟輸給悍將，獅隊與第二的兄弟勝差將拉開到8場，同時一一點亮對各隊的淘汰魔術數字，循此劇本將亮燈上季封王魔術數字M26。封王魔術數字只要符合條件即可點亮，不能以數字大小定義有無意義，沒有太早或太晚的問題。

至於7、8日雄鷹與悍將二連戰及8日猿隊與龍隊之戰的結果，對獅隊亮燈途徑並無影響。

台鋼雄鷹 樂天桃猿 魔術

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