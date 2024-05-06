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中職／悍將「浪漫事務所」倒數 FA拍照會名額有限

聯合報／ 記者藍宗標／台北即時報導
「浪漫事務所」繽紛浪漫粉球衣。圖／富邦悍將隊提供
「浪漫事務所」繽紛浪漫粉球衣。圖／富邦悍將隊提供

富邦悍將「浪漫事務所」將於11日、12日開張，球員換上「繽紛浪漫粉球衣」主題球衣出擊，還推出一系列女孩專屬穿搭服飾，更邀請男神助陣，11日「戲劇男神」黃騰浩、12日「金鐘男星」黃冠智擔任開球貴賓。

悍將今天公布相關資訊如下：

充滿粉紅泡泡的午後當然有神秘嘉賓，11日 邀請「戲劇男神」黃騰浩來到浪漫事務所，黃騰浩在2008年出演《光陰的故事》深情暖心的許毅源一角圈粉無數，高挑且帥氣的外型演出多部ＭＶ及廣告，近期更在《角頭》系列作品中飾演冷酷帥氣的阿標，以截然不同的角色面向展現獨特魅力，而他也將來到新莊棒球場為浪漫事務所助陣。

12日則由「 金鐘男星」黃冠智降臨新莊，以《浪子回頭》MV嶄露頭角的黃冠智，在2020年擔任《返校》影集版男主角受到大眾關注，更曾以《降河洄游》榮獲第57屆金鐘獎迷你劇集／電視電影男配角獎，近期參與《華麗計程車行》演出，精湛演技擄獲觀眾們的心！

「浪漫事務所」開球嘉賓黃冠智。圖／富邦悍將隊提供
「浪漫事務所」開球嘉賓黃冠智。圖／富邦悍將隊提供

來到浪漫事務所，就是讓你享受愛戀暈船般的美好，主題日兩天悍將將穿上「繽紛浪漫粉球衣」，以粉色系色塊碰撞代表悍將的天空藍，拼貼出就如同初夏時清涼微醺般的酸甜初戀滋味，球帽隊徽也同樣有著愛戀小巧思，就如同悍將對你的真心！

除了主題球衣、球帽外，還有專屬女孩的短版TEE、Oversized TEE及收納包、帆布包等配件，還有繽紛浪漫粉球衣小提袋扭蛋，要讓你穿搭出專屬於悍將的浪漫！

穿上帥氣又潮流的新商品，浪漫事務所的成員們當然要與家人們甜蜜互動！主題日兩天都將安排近距離接觸的機會，11日至G-STORE商品旗艦店消費最終消費金額達2000元，即可在賽前3點半參加悍將球員簽名會；12日G-STORE商品旗艦店消費最終消費金額達3500元，即可在賽後參加Fubon Angels拍立得拍照會，兩日參加券數量有限，發完為止。

浪漫事務所從內到外寵愛你，浪漫小市集等你來約會，有好吃的「YAMEの雞蛋燒」、手作甜點「Sugar mommy」，還有讓女孩們美美看球的美甲「nn.JIE ．紐結」、MIT面膜保養專業品牌「TT波特嫚」，更多活動詳情，請上富邦悍將官方粉絲團查詢。

「浪漫事務所」開球嘉賓黃騰浩。圖／富邦悍將隊提供
「浪漫事務所」開球嘉賓黃騰浩。圖／富邦悍將隊提供

Fubon Angels 富邦悍將 波特

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