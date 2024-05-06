快訊

「老天有眼發生大地震」引爭議 柯建銘道歉說原意

阿根廷傳奇教練過世！將足球升華為國家文化的球場哲學家

知名手搖飲小編「性暗示發文」遭撻伐 店長道歉：他自責大哭

MiLB／林振瑋飆161公里先發敗 鄭宗哲3安3打點手感佳

中央社／ 台北6日電
台灣旅美小將林振瑋(右)。資料照
台灣旅美小將林振瑋(右)。資料照

紅雀隊投手林振瑋今天在小聯盟1A先發，投5.1局失掉1分責失分、飆速161公里，球隊以0比5吞敗，林振瑋吞下個人本季第2敗；海盜隊小聯盟2A野手鄭宗哲今天3安3打點，手感佳。

美國職棒小聯盟1A賽事，聖路易紅雀隊今天與辛辛那提紅人交手，紅雀隊派出台灣投手林振瑋先發，林振瑋開賽連抓9個出局數，4局上被首名打者敲出二壘打上壘，隊友守備沒有幫忙，單局發生2次守備失誤、失掉2分。

林振瑋5局上也有被敲出1支安打、投出1次保送，但沒有失分，6局上續投，1人出局後投出四壞保送退場，接替投手沒能止血，又被敲出安打、高飛犧牲打掉分，有1分也要記在林振瑋身上；紅雀隊團隊雖敲出7支安打，比紅人隊的5支安打還多，但攻勢沒能有效串連吞敗。

林振瑋今天總計用91球投5.1局，被敲出2支安打，投出5次三振、2次保送，失掉3分（1分責失分）吞敗，賽後防禦率1.65。

鄭宗哲是備受期待的海盜新星。圖／展逸國際企業提供 張哲郢
鄭宗哲是備受期待的海盜新星。圖／展逸國際企業提供 張哲郢

匹茲堡海盜隊2A台灣好手鄭宗哲今天手感佳，在與華盛頓國民隊比賽中先發打1棒、守游擊，鄭宗哲1局上敲出二壘方向滾地球出局，3局上壘上有人時敲出中外野方向安打，但隊友沒能延續攻勢。

5局上海盜隊靠著接連安打先拿1分，得點圈有人時鄭宗哲敲出右外野方向安打、一棒2分幫助球隊取得3比0領先，7局上海盜靠著失誤、犧牲觸擊攻佔二壘，鄭宗哲二壘打再帶1分打點，9局上遭觸身球保送上壘。

鄭宗哲今天總計4打數敲出3支安打，貢獻3分打點，個人本季首支二壘打出爐，賽後打擊率2成03；海盜隊終場以6比2搶勝。

林振瑋 鄭宗哲

延伸閱讀

MiLB／莊陳仲敖先發5局好投 李灝宇連7場安打演出

MiLB／2A兩台將都敲安 鄭宗哲本季第3轟出爐

MiLB／鄭宗哲本季第2轟破低潮 李灝宇也敲安

MiLB／2A台將同日初賽 李灝宇敲2支二壘打 鄭宗哲1安1得分

相關新聞

MiLB／林振瑋飆161公里先發敗 鄭宗哲3安3打點手感佳

紅雀隊投手林振瑋今天在小聯盟1A先發，投5.1局失掉1分責失分、飆速161公里，球隊以0比5吞敗，林振瑋吞下個人本季第2...

中職／獅隊獨走邁向第20勝 UniGirls侯方、包子力推復古月

統一獅隊上半季戰績獨走，以19勝6敗穩居榜首，領先排名第2的中信兄弟隊達5場勝差，「復古月」第2波活動也倒數，繼續提供球...

中職／悍將「浪漫事務所」倒數 FA拍照會名額有限

富邦悍將「浪漫事務所」將於11日、12日開張，球員換上「繽紛浪漫粉球衣」主題球衣出擊，還推出一系列女孩專屬穿搭服飾，更邀...

中職／張政禹生涯首轟 龍大勝鷹

味全龍隊張政禹在生涯第800打席敲出首轟，寫下隊史最晚開轟紀錄，但這一轟幫助龍隊以7：0擊敗台鋼雄鷹隊，也完成與丈母娘的...

中職／生涯5支再見安都是全壘打 陳俊秀締造鬼神紀錄

陳俊秀的再見安打，只有一種樣貌，生涯5支再見安打都是再見全壘打，為中職史上第一人，生涯5發再見轟也已追平表哥林智勝，並列...

中職／再見秀！陳俊秀11局再見轟 兄弟連兩天靠他贏球下班

中信兄弟隊打出不可思議的劇本，今天在延長11局先靠王威晨敲出追平兩分砲，陳俊秀在兩出局後補上再見陽春砲，兄弟終場以8：7...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。