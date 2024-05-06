中職／張政禹生涯首轟 龍大勝鷹

味全龍隊張政禹在生涯第800打席敲出首轟，寫下隊史最晚開轟紀錄，但這一轟幫助龍隊以7：0擊敗台鋼雄鷹隊，也完成與丈母娘的承諾，因為丈母娘曾說：「開轟才能娶我女兒。」

鋼龍在開季前落枕壓迫到神經，昨天才迎來本季初登板，以85球投完5局，被敲6支安打但沒有掉分，另有6次三振，而張政禹在2局下從陳柏清手中敲出的2分全壘打，為球隊先馳得點。

「沒有逆風。」張政禹說，之前晚場敲出的飛球常被天母球場的逆風吹回來，但昨下午2時開打的比賽，剛好沒這個問題。

這一轟對張政禹別具意義，除了生涯首轟外，也終於達成與兩個人的約定，「老婆有說，希望我開轟給小孩當禮物，丈母娘則是說『要開轟才能娶我女兒』。」張政禹預計下周登記結婚，小孩預產期9月下旬，他要將孩子的小腳印拓印在首轟球上。

中信兄弟隊打出不可思議的劇本，在延長11局先靠王威晨敲出追平兩分砲，陳俊秀兩出局後補上再見陽春砲，兄弟以8：7擊敗富邦悍將隊。陳俊秀前天挨再見觸身球，昨敲再見轟，連兩天成幫助兄弟帶勝利下班的男人。

而樂天桃猿隊領先半場，還是難擋統一獅隊眾拳，第6局陳鴻文登板搞砸領先，投0.1局被敲2安打、1保送，獅單局攻3分逆轉戰局，終場以5：3擊敗猿隊，本周第4勝進袋。