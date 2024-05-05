中職／猛獅單周再灌4勝 陳鴻文33次BS獨攀史上第3

樂天桃猿隊領先了半場，還是難擋統一獅隊眾拳，第6局陳鴻文登板搞砸領先，投0.1局被敲2安打、1保送，獅隊單局攻下3分逆轉戰局，終場以5：3擊敗猿隊，本周4勝進袋，開季至今還無球隊可以在面對獅隊的系列賽勝多敗少。

獅隊此役最初計畫是推出洋投羅昂先發，但因近日腸胃不適，改推姚杰宏登板，結果只撐1.1局退場，被敲2安打、失3分（責失1分）。

姚杰宏首局就遇到亂流，保送陳晨威後，雖連續抓下兩個出局數，但朱育賢掃向右外野的安打，林安可發生接球失誤，讓猿隊先跑回1分，廖健富安打追加分數，第2局則是觸身、四壞保送連發，獅隊在此時啟動牛棚，李其峰接手後被梁家榮敲安再掉1分，猿隊取得3：0領先。

面對猿隊先發投手魔神樂5局任內，獅隊僅在2局下靠邱智呈的得點圈安打攻下1分，1：3的落後在猿隊啟用牛棚後馬上就迎來反轉，第6局陳鴻文先保送潘傑楷，陳重羽二壘打、林靖凱高飛犧牲打各貢獻1分打點追平戰局，林安可揮出二壘打進一步超前，獅隊單局攻下3分逆轉。

猿隊進一步在第8局自我毀滅，三壘手梁家榮、一壘手廖健富先後發生失誤，讓獅隊再下一城攻下保險分。

陳鴻文生涯累積33次救援失敗，超越沈鈺傑、陳韻文的32次，單獨站上中職史上第3，僅次於陳禹勳（42次）、王鏡銘（35次）。

獅隊開季至今共打10波系列賽，單一系列賽最多1敗，還不曾讓對手帶走系列賽勝利，本周4勝進袋後，距離20勝大關只差1步。