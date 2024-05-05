中職／鋼龍本季首戰5局好投 張政禹生涯首轟助威

去年年度MVP鋼龍本季首次站上投手丘，繳出一場5局無失分的先發表現，而張政禹生涯第800打席敲出的首轟，也成為勝利打點，味全龍隊今天在天母主場以7：0擊敗台鋼雄鷹隊，拿下2連勝也給雄鷹2連敗。

鋼龍開季前突然遇到落枕導致壓迫到頸部神經，遲至今天才登板，面對雄鷹打線，雖然有些跌跌撞撞，被敲6支安打，但卻能力保不失，尤其5局上被曾子祐敲安後，連賞葉保弟、王柏融、魔鷹3次三振，全場送出6次三振，另有2次四死球。

第9棒的張政禹在2局下開砲，2出局、一壘有人時從陳柏清手中轟出右外野2分全壘打，幫助龍隊先馳得點，全場更是3打數2安打、3分打點，5局下的適時安打也幫球隊打回1分。

這一轟是張政禹的生涯首轟，第800打席、714打數敲出首轟，寫下隊史最晚首轟新紀錄，原紀錄為去年張祐銘的584打席、509打數；中職紀錄則為張正偉的2313打席、2069打數才敲出生涯首轟。