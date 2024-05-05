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中職／徐若熙先發延後一天 伍鐸定位葉總考慮中

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
中職今天在天母棒球場由味全龍隊出戰台鋼雄鷹隊，味全龍派出徐若熙先發主投。記者許正宏／攝影
中職今天在天母棒球場由味全龍隊出戰台鋼雄鷹隊，味全龍派出徐若熙先發主投。記者許正宏／攝影

味全龍隊徐若熙下周還是在輪值內，只不過可能延後到周日登板，到澄清湖作客對上台鋼雄鷹隊，總教練葉君璋今天透露這一項安排，至於伍鐸屆時回一軍定位是否會改變？葉總也說：「也會考慮。」

徐若熙昨天對台鋼雄鷹隊先發5.2局，被敲3安、失2分，差1出局就可以達成本季首次優質先發，不過投到88球已是今年新高，葉總也說：「這是他今年很好的1場，只是後面（掉分）有點可惜，直球都很漂亮。」

葉君璋日前曾表示，會考慮讓徐若熙下二軍休息，不過今天確認不會是下周，葉君璋表示：「他還是正常先發，都有溝通、觀察他的狀況，可能會讓他多休一天，這個機率滿高的。」

伍鐸先前也因「輪休」下放二軍，主要考量是下周龍隊僅四戰，至於等伍鐸二軍期滿後回歸一軍的定位如何？葉君璋先說：「基本上是先發。」隨後想了想說：「中繼也是可以考慮的方向，因為他先發投得很好，先前是沒有想過這點。」

台鋼雄鷹 徐若熙 葉君璋

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