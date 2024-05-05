中職／小野寺賢人聽到「問天」好吃驚 唯一3場QS沒勝投

台鋼雄鷹隊先發投手小野寺賢人開季4場出賽有3場是優質先發（QS），但至今勝投未開張還吞下3敗，他已經學會「敗戰投手」的中文怎麼說，得知台灣獨有的「問天」說法也嚇一跳說：「之前不知道。」

小野寺賢人昨天6.1局失3分的表現，隨著球隊以2：3輸給味全龍隊，吞下敗投，小野寺賢人回頭看昨天影片，認為自己挨打的都是比較甜的球，球路的控制力還要加強。

總教練洪一中點出，小野寺賢人在投到80幾球之後，球威會有點差異，小野寺自己則說，還在適應台灣的投手丘，而本身也不算能投長局數的投手，但因為保送不多，「會盡量精簡用球數，努力投到6、7局。」

小野寺賢人近期連3場優質先發，結果是0勝2敗，也成為本季唯一3場以上優質先發卻還是0勝的投手，勝投遲遲未開張，他認為比賽中還是有運氣成分，「自己能做的做好，其他就不去在意。」

投得好但是難以收下勝投，在台灣球迷間有「問天」說法，小野寺賢人透過翻譯知道這個定義，露出有些驚訝的表情，這是他第一次知道，這代表投手這邊，「也是要有點技術。」

回答過程中，小野寺賢人也說出「敗戰投手」的中文，這是他來台後與隊友互動學會的少數中文之一，平時常跟謝葆錡、陳翊瑄聊天，小野寺賢人說，陳翊瑄也常約自己出去吃飯，來台以後最喜歡吃的是肉燥飯，還秀出另一句中文，「日本人，吃飯了。」

在台灣一軍出賽超過1個月，小野寺賢人認為，中職有的打者特色是很會打直球，而且揮棒強勁的打者很多，這點樂天桃猿隊鈴木駿輔也有同感，而過去在獨盟還能以直球壓制對手，但來到這邊要做出調整，「要善用控球這項武器。」