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中職／痛卻快樂著！陳俊秀挨再見觸身球 悍將領悟無言的結局

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
中信兄弟隊陳俊秀。圖／中信兄弟隊提供
中信兄弟隊陳俊秀。圖／中信兄弟隊提供

「金融大戰」今天4度平手後迎來無言的結局，富邦悍將隊終結者富藍戈對陳俊秀投出再見觸身球，陳俊秀當場變萌秀，挨了皮肉痛還是滿臉笑意、雙手握拳大喊，中信兄弟隊以5：4帶走勝利。

兩隊此役比分你來我往，范國宸2局上打向右外野的深遠飛球，陳子豪的手套擦邊過，漏了這球，讓范國宸一路跑上三壘，紀錄上為失誤，申皓瑋補上高飛犧牲打為悍將先馳得點。

兄弟2局下就靠陳子豪二壘打、高宇杰一壘打串聯追平，悍將3局上的攻勢在兩出局後從林哲瑄、李宗賢接連保送展開，王正棠安打挹注1分打點。

兄弟5局下首位打者高宇杰靠失誤站上二壘，楊祥禾執行短打，悍將選擇傳三壘沒抓到出局數，危機持續擴大，王威晨以二壘打攻下追平分，後續仍是無人出局、二三壘有人的大好局面，許基宏再以高飛犧牲打送回超前分。

悍將6局上再度扭轉局面，王正棠敲安、暴投站上二壘，申皓瑋先敲安追平，蔣智賢代打掃出超前安打，悍將討回4：3領先，7局輪到岳政華的追平陽春砲。

兩隊此戰1：1、2：2、3：3、4：4四度戰平，9局下兄弟的攻勢因保送、失誤、安打塞滿壘包，富藍戈面對陳俊秀投出觸身球為比賽畫下句點。

申皓瑋 陳俊秀

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