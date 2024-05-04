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中職／不怕輸的球隊很可怕 李凱威看雄鷹比「菜龍」強

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
李凱威敲出超前安打。記者許正宏／攝影
李凱威敲出超前安打。記者許正宏／攝影

味全龍隊今天靠李凱威7局下的超前安打，以3：2擊敗台鋼雄鷹隊，4年前身為新軍球隊，如今看雄鷹的競爭力，李凱威直言：「我覺得他們比我們那時候還強。」

龍隊身為衛冕軍，但今年開季狀態欠佳，戰績只優於雄鷹，昨天的遭遇先碰壁，今天也打了一場苦戰，打完6局以1：2落後，直到7局下才靠陳品捷敲追平安、李凱威敲超前安搶下勝利。

總教練葉君璋坦言，相信這段時間大家壓力都滿大，「這一場用逆轉的方式拿下，可以釋放一下壓力，心情有些改變。」

徐若熙先發5.2局失2分無關勝敗，他說連敗的壓力是還好，因為每天都有比賽，就是持續把該做的東西做好，「會有一直輸，當然也會有一直贏，不用每次都特別想要去做些什麼，把自己該做的做好就好。」

李凱威站上單場MVP頒獎台，向球迷喊話「好久不見」，他指出龍隊今年打了許多一分差的比賽，都是差了一點點，「各隊實力差不多，就是看誰的掌握度比較好，今天我們有幾個嗆司就有掌握到。」他也認為新同學雄鷹戰力不可小覷，有許多有經驗的選手，「我覺得他們比我們那時候還強，很像我們一開始不怕輸，不怕輸的球隊其實很可怕。」

李凱威敲出超前安打。記者許正宏／攝影
李凱威敲出超前安打。記者許正宏／攝影

台鋼雄鷹 徐若熙 李凱威

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