中職／不怕輸的球隊很可怕 李凱威看雄鷹比「菜龍」強

味全龍隊今天靠李凱威7局下的超前安打，以3：2擊敗台鋼雄鷹隊，4年前身為新軍球隊，如今看雄鷹的競爭力，李凱威直言：「我覺得他們比我們那時候還強。」

龍隊身為衛冕軍，但今年開季狀態欠佳，戰績只優於雄鷹，昨天的遭遇先碰壁，今天也打了一場苦戰，打完6局以1：2落後，直到7局下才靠陳品捷敲追平安、李凱威敲超前安搶下勝利。

總教練葉君璋坦言，相信這段時間大家壓力都滿大，「這一場用逆轉的方式拿下，可以釋放一下壓力，心情有些改變。」

徐若熙先發5.2局失2分無關勝敗，他說連敗的壓力是還好，因為每天都有比賽，就是持續把該做的東西做好，「會有一直輸，當然也會有一直贏，不用每次都特別想要去做些什麼，把自己該做的做好就好。」