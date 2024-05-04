春季聯賽／古家年延長賽再見安 三好體協晉8強

成棒春季聯賽決賽三好體協（南華大學）今天與文化大學交手鏖戰至延長賽11局，三好體協靠著古家年再見安打以3比2搶勝、晉級8強；台北市大以9比2擊敗富邦公牛也晉級8強。

113年全國成棒甲組春季聯賽三好體協今天與文化大學交手，正規9局打完計分板掛上18個0，突破僵局制延長賽10局兩隊也都沒有拿下分數。

11局上文化大學靠著犧牲觸擊推進，簡子寬適時安打、一棒2分突破僵局，幫助球隊取得2比0領先。

三好體協11局下追分，靠著保送、暴投、失誤、捕逸，一口氣先跑回2分、扳平比數，古家年再見安打幫助球隊搶下勝利。

今天決賽另外一場比賽，台北市大與富邦公牛（台灣體大）交手，北市大先發投手陳冠穎前2局被敲出1支安打、沒有失分，3局上遇到狀況，單局被敲出3支安打，加上隊友1次守備失誤失掉2分，但及時回穩沒有多掉分數。

北市大3局、4局下各追回1分先將比數扳平，5局下靠著安打、失誤、觸身球保送、吳寬軒適時安打送回2分，幫助球隊取得領先，2人出局後北市大再有安打添分。

北市大6局下再靠著觸身球保送、四壞保送、廖睿綸安打多拿1分，2人出局後吳寬軒補上安打送回團隊第7分，7局下得點圈有人時洪焄翔適時安打多添2分保險分。

北市大先發投手陳冠穎總計投5局被敲5支安打，投出4次三振、2次保送，失掉2分都非責失分，奪下勝投；吳寬軒扮演稱職4棒，比賽前4打席都上壘，敲出3支安打、另外1次靠失誤上壘，貢獻3分打點。

三好體協晉級8強，下一戰將與新北禾聯棒球隊交手、爭取4強門票，北市大8強將與台灣中油（開南大學）交手，勝隊晉級4強。