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中職／胡冠俞開季沒有出賽機會 重返雄鷹一軍盼盡力表現

中央社／ 台北4日電
中職台鋼雄鷹隊今天拉內野手胡冠俞上一軍，圖為他過去還在悍將時。 聯合報系資料照
中職台鋼雄鷹隊今天拉內野手胡冠俞上一軍，圖為他過去還在悍將時。 聯合報系資料照

中職台鋼雄鷹隊今天拉內野手胡冠俞上一軍，雖然開季時因為狀況不好，在一軍沒有出賽就被下放，不過透過在二軍勤加練習已找回一點手感，他表示，「希望可以盡力表現。」

胡冠俞本來是富邦悍將選手，2022年底透過擴編選秀轉戰雄鷹隊，本季雄鷹隊加入一軍戰場，雖然胡冠俞一開始在一軍名單內，不過沒有出賽機會，在4月5日被下放二軍。胡冠俞今天重返一軍、郭永維被下放二軍，且胡冠俞先發打第8棒、擔任二壘手。

胡冠俞去年季末當兵，在今年春訓開始前退伍，因此算是有跟到完整春訓，他指出，今年季初打不好不是當兵的原因，「這個不是藉口，主要是上一軍之後，打擊狀況跟預想差太多。」被問到在二軍時的調整，他則說：「就是一直練，現在有找回一點點感覺，希望在一軍可以盡量表現。」

今天在天母棒球場的賽事，主隊味全龍也有球員異動，包括投手郭郁政傷癒回歸，目前定位主要會以長中繼為主，野手黃柏豪也上一軍，李展毅則是新註冊；此外，野手林智勝鄭鎧文都被下放二軍。

龍隊總教練葉君璋表示，目前林智勝及鄭鎧文在一軍的出賽機會「有一場沒一場」，導致狀況會愈來愈往下，因此希望他們到二軍調整一下，剛好下星期龍隊二軍的賽程比較密集、有3場比賽，可以讓他們2人多打一些打席。

台鋼雄鷹 林智勝 鄭鎧文

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