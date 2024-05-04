中職／他不在的5年火球男大量增生 王柏融看進步「很明顯」

王柏融相隔5年再逢中職台灣投手，本土火球男人數暴增，包括今天將要對陣的味全龍隊徐若熙，王柏融直言：「大家都進步了，對台灣環境是好事。」

講到當今中職最好的台灣投手，前幾個選項不出徐若熙、古林睿煬、曾峻岳等人，王柏融在今年回歸台灣戰場後才首度有機會與他們交手，對戰古林睿煬4打數敲出2安打、另有2次保送，面對曾峻岳的兩打席都由投手勝出，今天則是首度與徐若熙過招。

王柏融。記者許正宏／攝影

王柏融在中職的前一個賽季為2018年，該年本土投手單場最快球速為羅嘉仁153公里，接著是陳柏豪152公里及陳韻文、賴鴻誠等人的151公里，而光是今年投到155公里以上的土投，就有曾峻岳、徐若熙、古林睿煬，單場極速在152公里以上更是已有10人。

王柏融指出，台灣投手進步非常明顯，這對台灣棒球環境是好事，「很明顯啊！球速都往上提升，感覺棘手是一定會。」至於他自己在對戰土投時感受的強度落差，他表示，「我在日本時碰到也是差不多都這個球速，已經習慣了、都適應了，覺得還銜接得上。」