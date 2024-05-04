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中職／葉總看PitchCom納悶更花時間 反向使用以伍鐸最可能

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
味全龍隊使用PitchCom（電子暗號發送設備）。記者蘇健忠／攝影
味全龍隊使用PitchCom（電子暗號發送設備）。記者蘇健忠／攝影

味全龍隊昨天成為中職使用電子暗號發送器（PitchCom）第一隊，投手艾璞樂大力推崇，認為是好的方向、好的趨勢，總教練葉君璋則提出納悶，直言對於比賽加速的幫助有限。

為了加速比賽進行，中職今年針對投球計時採取嚴格執行，同時開放各隊使用PitchCom，但由於租金不算便宜，各隊先前一直抱持觀望，昨天龍隊成為第一支採用球隊，捕手吉力吉撈．鞏冠將PitchCom配戴在右膝護具上，艾璞樂的接收器則放在帽子內。

葉君璋坦言，「我認為需要時間適應，重點是沒辦法特別節省時間。」他指出，在壘上有人有25秒可用時，會比較看得到效果，壘上無人時感覺不到太大差異，「錄音一個指示3秒，搖個兩三次頭就差不多了，我覺得用比的會更快。」

葉總指出，自己一開始就有疑問，其實美國當初導入PitchCom的出發點是避免被偷暗號，而不是為了比賽加速，只是美國可能情蒐資料比較充足，投手得到指示後搖頭機率比較低，PitchCom才能達到加速比賽的效果，「但亞洲可能投手的主導是蠻高，搖頭機率變高，這種情況反而讓比賽變長。」

葉總表示，目前只覺得在壘上有人時PitchCom確實有用，也可以避免被偷暗號，但必須再摸索更簡單傳遞的方法，「我們真正使用也才兩三天，還需要一點時間可以用得更好。」

PitchCom不僅可由捕手傳遞暗號，也可反向使用由投手按鈕、捕手接收，意即投手自己配球，龍隊是否有投手可以如此使用？葉總回應，「伍鐸應該是有可能，他可以知道自己要怎麼投。」

中職 吉力吉撈 葉君璋

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