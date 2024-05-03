中職／收到龍隊補頒冠軍戒 王躍霖感謝的話說到哽咽

台鋼雄鷹隊本季首次作客天母棒球場，味全龍隊賽前補頒冠軍戒給去年還效力龍隊的王躍霖，王躍霖回想從戰力外變成冠軍隊戰力，訴說感謝話語時一度哽咽。

王躍霖在2022年透過交易從樂天桃猿隊轉戰富邦悍將隊，但球季結束後被放在60人契約保留名單外，隔年與龍隊簽約，更成為重要的牛棚戰力，雖然因季後擴編選秀被雄鷹隊選中而轉隊，龍隊依舊為他奉上冠軍戒。

王躍霖表示：「今天會站在這裡，非常感慨，因為我前年還經歷一個非常不好的時期，也經歷被戰力外，是味全龍給我機會，一直給我信任跟支持，非常感謝。」