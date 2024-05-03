中職／後勁二軍21局防禦率0 洪總苦惱洋將註冊已滿額

台鋼雄鷹隊洋投後勁在二軍先發4場，21局僅失1分非責失，總教練洪一中也知道他表現亮眼，但苦於目前球隊洋將註冊人數已滿，「還是要再觀察一下。」

雄鷹雖然受惠於擴編球隊，享有洋將可註冊5人、一軍登錄4人的優惠，但目前已註冊哈瑪星、小野寺賢人、笠原祥太郎、雷公、魔鷹，額度已經用完，若要讓後勁加入，勢必要取捨其中1人。

洪總表示，現有洋將出賽還不多，要做出評斷有些太早，加上先發洋投雖然偶有一場不穩，但很少連續先發出狀況，笠原祥太郎先前左肩有一點不舒服，但現在沒問題。

後勁過去效力樂天桃猿隊時以後援為主，但在二軍先發這4場投得不錯，昨天先發5局投出6次三振，無失分，洪總表示：「我也知道他投得不錯，但因為目前狀況，1個上來就有1個要走，還需要開會去討論。」