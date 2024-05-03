中職／後勁二軍21局防禦率0 洪總苦惱洋將註冊已滿額
台鋼雄鷹隊洋投後勁在二軍先發4場，21局僅失1分非責失，總教練洪一中也知道他表現亮眼，但苦於目前球隊洋將註冊人數已滿，「還是要再觀察一下。」
雄鷹雖然受惠於擴編球隊，享有洋將可註冊5人、一軍登錄4人的優惠，但目前已註冊哈瑪星、小野寺賢人、笠原祥太郎、雷公、魔鷹，額度已經用完，若要讓後勁加入，勢必要取捨其中1人。
洪總表示，現有洋將出賽還不多，要做出評斷有些太早，加上先發洋投雖然偶有一場不穩，但很少連續先發出狀況，笠原祥太郎先前左肩有一點不舒服，但現在沒問題。
後勁過去效力樂天桃猿隊時以後援為主，但在二軍先發這4場投得不錯，昨天先發5局投出6次三振，無失分，洪總表示：「我也知道他投得不錯，但因為目前狀況，1個上來就有1個要走，還需要開會去討論。」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言