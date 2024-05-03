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中職／兄弟4啦啦隊比基尼熱舞 峮峮大膽三角超短褲網呼流鼻血

聯合新聞網／ 綜合報導
啦啦隊峮峮。 截圖自峮峮IG
啦啦隊峮峮。 截圖自峮峮IG

中信兄弟啦啦隊「Passion Sisters」每年都會推出周邊商品，成員短今昨天發文分享夏日企劃女孩卡的拍攝花絮，她與峮峮、曼容和畇二等人，換上清涼比基尼，並大跳活潑舞蹈，讓粉絲們暴動。

短今在個人IG分享一段影片，她和峮峮、曼容、畇二都換上清涼泳裝，展現夏日風情，短今穿著粉色綁帶泳裝，傲人上圍和長腿一覽無遺，峮峮則是黃白色泳裝，與球隊配色相符，她的服裝布料是四人當中最少，好身材讓粉絲們大飽眼福。

曼容身穿鵝黃色泳裝，畇二則是條紋泳裝，4人在跳舞時，窗戶後面的隊友Julia和夏蕾也成為彩蛋，舞蹈有許多扭腰擺臀動作，峮峮跳到最後還對鏡頭送上香吻，令粉絲們紛紛暈船。

影片一出，網友們留言稱讚，「短今身材真的好美」、「每個人都很可愛」、「小孩才做選擇」、「這部太暈了，一個小時都看不完」、「我流鼻血了」。

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