中職／啦啦隊女神遇色狼偷拍底褲 Yuri：戰起來我不一定會輸

樂天桃猿啦啦隊女神Yuri（陳怡叡）因天使臉孔和魔鬼身材，擁有許多忠實粉絲支持，她近年更跨足綜藝和戲劇演出。不過她日前被色狼盯上，最後放棄抓出兇手，原因是「他不值得我對他有情緒。」

昨天Yuri在個人IG發限時動態，自曝日前逛文化路夜市時，遭一名抱著嬰兒的色狼偷拍底褲，目睹狀況的路人好意提醒，並打算去抓偷拍色狼，但Yuri當下拒絕，並感謝對方說：「沒關係不用了謝謝，我有穿安全褲沒事。」

Yuri表示，「叫他來可以幹嘛？我們可以做什麼嗎？」她認為如果對方矢口否認偷拍，也無法叫對方拿出手機，他的低級行為不值得影響心情。

雖Yuri選擇放過色狼，不過她強調，「戰起來我一定不會輸，但這個時間和精力，我寧可再去排隊買一份雞蛋糕。」

Yuri發文曝遭遇色狼經歷。 截圖自Yuri IG