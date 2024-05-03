快訊

土城驚傳停車場凶殺命案 男剛出獄陳屍賓士車內、身上有多處外傷

痛斥姊夫犯法可恥！余祥銓再爆「連烤肉錢都伸手要」 憂余苑綺千萬遺產何去何從

後悔讓余苑綺出嫁！余天怒女婿淪車手「急尋外孫」：已2天沒上學

中職／啦啦隊女神遇色狼偷拍底褲 Yuri：戰起來我不一定會輸

聯合新聞網／ 綜合報導
樂天桃猿啦啦隊女神Yuri。 截圖自Yuri IG
樂天桃猿啦啦隊女神Yuri。 截圖自Yuri IG

樂天桃猿啦啦隊女神Yuri（陳怡叡）因天使臉孔和魔鬼身材，擁有許多忠實粉絲支持，她近年更跨足綜藝和戲劇演出。不過她日前被色狼盯上，最後放棄抓出兇手，原因是「他不值得我對他有情緒。」

昨天Yuri在個人IG發限時動態，自曝日前逛文化路夜市時，遭一名抱著嬰兒的色狼偷拍底褲，目睹狀況的路人好意提醒，並打算去抓偷拍色狼，但Yuri當下拒絕，並感謝對方說：「沒關係不用了謝謝，我有穿安全褲沒事。」

Yuri表示，「叫他來可以幹嘛？我們可以做什麼嗎？」她認為如果對方矢口否認偷拍，也無法叫對方拿出手機，他的低級行為不值得影響心情。

雖Yuri選擇放過色狼，不過她強調，「戰起來我一定不會輸，但這個時間和精力，我寧可再去排隊買一份雞蛋糕。」

Yuri發文曝遭遇色狼經歷。 截圖自Yuri IG
Yuri發文曝遭遇色狼經歷。 截圖自Yuri IG

Yuri IG限動。 截圖自Yuri IG
Yuri IG限動。 截圖自Yuri IG

啦啦隊

相關新聞

中職／啦啦隊女神遇色狼偷拍底褲 Yuri：戰起來我不一定會輸

樂天桃猿啦啦隊女神Yuri（陳怡叡）因天使臉孔和魔鬼身材，擁有許多忠實粉絲支持，她近年更跨足綜藝和戲劇演出。不過她日前被色狼盯上，最後放棄抓出兇手，原因是「他不值得我對他有情緒。」 昨天Yuri

中職／華視轉播二軍賽事 盼增體育賽事關注度

華視今天發布新聞稿表示自即日起加入中華職棒二軍例行賽轉播，希望提升觀眾對國內體育賽事的關注度，將於每週四、五下午2時於華...

中職／對羅戈怎麼3安猛打？馬傑森：這是秘密

樂天桃猿隊馬傑森今年前11場出賽僅敲出4支安打，今天演出單場3安猛打，敲回追平分並跑回超前分，幫助猿隊以2：1擊敗富邦悍...

中職／幫老虎打分數！黃子鵬聽隊友喊聲 成7局好投動力

樂天桃猿隊今晚以2：1險勝富邦悍將隊，換局時野手一直喊著：「加油！幫老虎打分數回來！」黃子鵬聽到這樣的應援，也更有動力繳...

圖輯／中職黃子鵬7局好投 助樂天桃猿擊敗富邦悍將

樂天桃猿隊今天在桃園主場出戰來訪的富邦悍將隊，樂天桃猿派出黃子鵬先發對上富邦悍將隊的洋投羅戈。樂天桃猿隊先發投手黃子鵬主...

中職／桃猿「馬虎」發威 黃子鵬7局好投斷悍將4連勝

樂天桃猿隊今晚靠著「馬虎」投打發威，「老虎」黃子鵬繳出一場先發7局失1分的好投，馬傑森也成功攻破羅戈，對戰3打數全敲安，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。