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中職／華視轉播二軍賽事 盼增體育賽事關注度

中央社／ 台北3日電
華視自即日起加入中華職棒二軍例行賽轉播，球迷可以看到目前在台鋼的張奕投球了。 聯合報系資料照
華視自即日起加入中華職棒二軍例行賽轉播，球迷可以看到目前在台鋼的張奕投球了。 聯合報系資料照

華視今天發布新聞稿表示自即日起加入中華職棒二軍例行賽轉播，希望提升觀眾對國內體育賽事的關注度，將於每週四、五下午2時於華視教育體育文化台播出。

本季中華職棒二軍例行賽已開打1個月，華視今天發布新聞稿表示，華視教育體育文化台將首次加入轉播行列，邀請體育主播、賽評帶來精闢講解，為球迷呈現各大精彩賽事，一起迎接棒球賽季的熱血時刻。

中華職棒大聯盟會長蔡其昌特別感謝華視的加入，希望透過電視轉播增加二軍曝光度，不僅讓球迷朋友看見在二軍拚鬥的辛苦球員，也讓更多人藉由轉播認識更多努力奮鬥的選手。

華視總經理劉昌德也表示，透過教育體育文化台頻道轉播中職二軍賽事，希望提升觀眾對於國內體育賽事的關注度，同時服務更多球迷，也替未來職棒的明日之星間接加油打氣，讓這些體育球員有更高的榮譽感和注目度。

新聞稿中提到，轉播中職多年的資深球評陳師正搶先曝光此次中職二軍例行賽看點，表示時間點應會落在季中選秀過後，屆時不少旅外投手可能返台加入中職，需要先熟悉中職環境，球團大多會安排先加入二軍進行訓練，點名野手吳念庭、投手張奕等，甚至大家討論度很高的國防部長張育成，說不定也有機會返台投入中職。

另一個看點則是球隊下半季的人員異動，陳師正認為國內高中生的表現也十分令人期待，雖有些選手會選擇旅外，但預計仍有為數不少的明日之星將投入中職行列，雖然入列後無法馬上站上一軍，但在二軍絕對是「即戰力般」的球員。

中職 中華職棒 張育成

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