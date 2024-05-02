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中職／對羅戈怎麼3安猛打？馬傑森：這是秘密
樂天桃猿隊馬傑森今年前11場出賽僅敲出4支安打，今天演出單場3安猛打，敲回追平分並跑回超前分，幫助猿隊以2：1擊敗富邦悍將隊，有這樣改變的原因，馬傑森支支吾吾後決定把答案吞回口中：「這是打好的秘密。」
悍將先發投手羅戈今天狀況不錯，猿隊總教練古久保健二就說：「他的指叉球不太好打，對左打、右打的設定也不太一樣，控球比前一場出賽更好，整體都很好。」
這樣狀況好的羅戈開賽連抓8個出局數，直到3局下才被第9棒的馬傑森敲出安打，而馬傑森在5局下也敲出安打，但兩支安打都在2出局、無人在壘時。
直到7局下2出局，這次林承飛先敲出二壘打，馬傑森又補上一支二壘打，才從羅戈手上攻下追平分，猿隊後續靠陳晨威保送、林子偉敲安，才讓馬傑森跑回超前分。
馬傑森表示，前面很少有得點圈有人的狀況，自己的任務是協助團隊作戰，「今天有這個機會，想法就是要打回來。」由於前一次對戰羅戈2打數都被壓制，「今天想說不要輸給他。」
馬傑森開季前9場僅敲出2支安打，但加上今天連3場敲安，打回5支安打，他表示：「過程中教練都有給建議，幫助修正。」至於是給了什麼建議？馬傑森不能輕易透露答案，「這是秘密啦。」
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