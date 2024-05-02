快訊

25歲台灣女子在澳洲失蹤…警公布照片特徵 2周內第3個下落不明華裔女子

京華城高容積第一個大禮包 游淑慧揪關鍵人物是他

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／對羅戈怎麼3安猛打？馬傑森：這是秘密

聯合報／ 記者蘇志畬／桃園即時報導
7局下樂天桃猿隊馬傑森擊出1分打點二壘安打。記者季相儒／攝影
7局下樂天桃猿隊馬傑森擊出1分打點二壘安打。記者季相儒／攝影

樂天桃猿馬傑森今年前11場出賽僅敲出4支安打，今天演出單場3安猛打，敲回追平分並跑回超前分，幫助猿隊以2：1擊敗富邦悍將隊，有這樣改變的原因，馬傑森支支吾吾後決定把答案吞回口中：「這是打好的秘密。」

悍將先發投手羅戈今天狀況不錯，猿隊總教練古久保健二就說：「他的指叉球不太好打，對左打、右打的設定也不太一樣，控球比前一場出賽更好，整體都很好。」

這樣狀況好的羅戈開賽連抓8個出局數，直到3局下才被第9棒的馬傑森敲出安打，而馬傑森在5局下也敲出安打，但兩支安打都在2出局、無人在壘時。

直到7局下2出局，這次林承飛先敲出二壘打，馬傑森又補上一支二壘打，才從羅戈手上攻下追平分，猿隊後續靠陳晨威保送、林子偉敲安，才讓馬傑森跑回超前分。

馬傑森表示，前面很少有得點圈有人的狀況，自己的任務是協助團隊作戰，「今天有這個機會，想法就是要打回來。」由於前一次對戰羅戈2打數都被壓制，「今天想說不要輸給他。」

馬傑森開季前9場僅敲出2支安打，但加上今天連3場敲安，打回5支安打，他表示：「過程中教練都有給建議，幫助修正。」至於是給了什麼建議？馬傑森不能輕易透露答案，「這是秘密啦。」

樂天桃猿隊總教練古久保健二。記者季相儒／攝影
樂天桃猿隊總教練古久保健二。記者季相儒／攝影
樂天桃猿隊贏球後團隊慶祝。記者季相儒／攝影
樂天桃猿隊贏球後團隊慶祝。記者季相儒／攝影

樂天桃猿 馬傑森

延伸閱讀

中職／幫老虎打分數！黃子鵬聽隊友喊聲 成7局好投動力

圖輯／中職黃子鵬7局好投 助樂天桃猿擊敗富邦悍將

中職／桃猿「馬虎」發威 黃子鵬7局好投斷悍將4連勝

中職／啦啦隊最愛球員及應援曲曝光 一粒不意外、林襄和峮峮卻令人吃驚

相關新聞

中職／前兄弟洋將德伍退休轉戰財金 現竟為摩根史坦利副總裁

前兄弟象隊洋將德伍（Ted Wood）中華職棒10年結束後離開球隊，據加拿大球迷提供的資訊，他目前在金融公司摩根史坦利工作，擔任財務規劃副總裁。 現年57歲的德伍曾在中職8年到10年期間效力黃衫

中職／感同身受！「最仙團長」Rina聲援李多慧 籲停止謾罵

味全龍韓籍啦啦隊女神李多慧日前被周刊爆出有男友等爭議，她事後發文澄清，並感嘆自從轉隊後，出現一堆奇怪的假新聞，對此，樂天桃猿應援團「最仙團長」Rina的小編，也發文呼籲大家停止謾罵。 Rina因

中職／啦啦隊最愛球員及應援曲曝光 一粒不意外、林襄和峮峮卻令人吃驚

近年中華職棒啦啦隊獲得越來越多關注，中華職棒聯盟所發行的職業棒球雜誌第506期也製作2024應援女孩全圖鑑，分享所有啦啦隊成員的興趣、喜歡的食物、球員及應援曲，其中味全龍隊林襄和中信兄弟隊峮峮的答案最

中職／啦啦隊少鹽曬夏日比基尼美麗爆表 網：眼壓爆表

啦啦隊少鹽今年加入中信兄弟啦啦隊（PS）後，人氣不斷攀升。她經常在個人IG分享美照，昨天她再度分享多張比基尼辣照，讓許多粉絲們「暈船了！」 少鹽去年離開PLG職籃夢想家啦啦隊「Formosa S

中職／對羅戈怎麼3安猛打？馬傑森：這是秘密

樂天桃猿隊馬傑森今年前11場出賽僅敲出4支安打，今天演出單場3安猛打，敲回追平分並跑回超前分，幫助猿隊以2：1擊敗富邦悍...

中職／幫老虎打分數！黃子鵬聽隊友喊聲 成7局好投動力

樂天桃猿隊今晚以2：1險勝富邦悍將隊，換局時野手一直喊著：「加油！幫老虎打分數回來！」黃子鵬聽到這樣的應援，也更有動力繳...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。