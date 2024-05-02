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中職／幫老虎打分數！黃子鵬聽隊友喊聲 成7局好投動力

聯合報／ 記者蘇志畬／桃園即時報導
樂天桃猿隊先發投手黃子鵬主投7局失1分奪勝並獲選單場MVP。記者季相儒／攝影
樂天桃猿隊先發投手黃子鵬主投7局失1分奪勝並獲選單場MVP。記者季相儒／攝影

樂天桃猿隊今晚以2：1險勝富邦悍將隊，換局時野手一直喊著：「加油！幫老虎打分數回來！」黃子鵬聽到這樣的應援，也更有動力繳出7局僅失1分的好投。

黃子鵬今天在5局上先丟掉分數，被戴培峰敲出二壘打後又被董子恩敲安而丟掉1分，但兩隊先發都投得很好，0：1的狀態直到7局下，猿隊才靠著林承飛、馬傑森兩支二壘打追平，隨後林子偉也敲回超前分。

經歷開季3連敗後拿下首勝的黃子鵬，被問到是否鬆了口氣？他說：：「一定有啦，又是在比分接近的比賽，希望把它Hold住，好險（勝投）還是來了。」

黃子鵬特別感謝隊友的相挺，「換局的時候聽到隊友的喊聲，帶著隊友給我的力量去投每一局，對方投手投得很好，能夠單局拿下2分不簡單，很謝謝他們，後面對方還是有攻勢，中繼、後援投手能夠守住也不簡單。」

猿隊總教練古久保健二稱讚黃子鵬今天表現很好，「在右打多的情況下，能夠好好利用內角球，跟不同捕手搭配也換了個配球。」

黃子鵬過去常與張閔勛搭擋，但今天換成嚴宏鈞蹲捕，古久保健二給出的理由很簡單「因為他是近況最一級棒的打者」。

黃子鵬則表示，過去就有跟嚴宏鈞搭配，今年前3場是自己投球內容沒有到位，「對捕手比較不好意思，接下來每一場，無論搭配哪位捕手，都會好好完成。」

樂天桃猿隊先發投手黃子鵬。記者季相儒／攝影
樂天桃猿隊先發投手黃子鵬。記者季相儒／攝影

古久保健二 嚴宏鈞 黃子鵬

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