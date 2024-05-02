中職／桃猿「馬虎」發威 黃子鵬7局好投斷悍將4連勝
樂天桃猿隊今晚靠著「馬虎」投打發威，「老虎」黃子鵬繳出一場先發7局失1分的好投，馬傑森也成功攻破羅戈，對戰3打數全敲安，包含7局下的追平安，猿隊最終以2：1逆轉勝，打出本季最長的4連勝，也中斷悍將本季最長的4連勝。
黃子鵬今晚直到在4局上1出局後才被敲出首安，但5局上先掉分，被戴培峰敲出二壘打後，又因董子恩的適時安打丟掉1分，7局上雖然遇到單局被敲2安的危機，但這次讓戴培峰敲出雙殺打解圍。
悍將先發投手羅戈今晚就是解決不了馬傑森，開賽連續抓到8人次後，被馬傑森敲出第1支安打，接著5局下也被敲出內野安打，但都未失分。
然而7局下2出局後，羅戈先被林承飛敲出二壘安打，又對上馬傑森，結果被敲出二壘打，丟掉追平分外，馬傑森又靠保送、林子偉安打，跑回超前分。
黃子鵬今晚以93球投完7局，被敲5支安打，另有4次三振、1次四壞保送，僅失1分，開季連3場先發吞敗後，終於收下本季首勝；羅戈投出來台後最長的6.2局，也飆出9次三振，但被敲7支安打，丟掉2分，吞下本季第2敗。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言