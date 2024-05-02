中職／桃猿「馬虎」發威 黃子鵬7局好投斷悍將4連勝

樂天桃猿隊今晚靠著「馬虎」投打發威，「老虎」黃子鵬繳出一場先發7局失1分的好投，馬傑森也成功攻破羅戈，對戰3打數全敲安，包含7局下的追平安，猿隊最終以2：1逆轉勝，打出本季最長的4連勝，也中斷悍將本季最長的4連勝。

黃子鵬今晚直到在4局上1出局後才被敲出首安，但5局上先掉分，被戴培峰敲出二壘打後，又因董子恩的適時安打丟掉1分，7局上雖然遇到單局被敲2安的危機，但這次讓戴培峰敲出雙殺打解圍。

悍將先發投手羅戈今晚就是解決不了馬傑森，開賽連續抓到8人次後，被馬傑森敲出第1支安打，接著5局下也被敲出內野安打，但都未失分。

然而7局下2出局後，羅戈先被林承飛敲出二壘安打，又對上馬傑森，結果被敲出二壘打，丟掉追平分外，馬傑森又靠保送、林子偉安打，跑回超前分。