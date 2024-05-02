中職／戴培峰滑步不抬腿打更好 突破僵局蹲11局新體驗
富邦悍將隊今年開季至今有3位「3割男」，捕手戴培峰是其中之一，去年因手傷關係導致打擊手感不順，今年球季固定「不抬腿」的打擊姿勢收到效果，但他不敢太開心，「重點是如何維持到年底。」
悍將目前打擊率最高的辛元旭因肩傷下二軍，一軍剩下戴培峰3成15打擊率、王正棠3成11打擊率的兩位「3割男」，再來就是范國宸的2成65。
戴培峰過去並不以打擊見長，對於攻擊他自己也僅追求「穩定就好」，去年開季前因鉤狀骨骨折，到6月才歸隊，打擊手感也時好時壞，最終僅繳出1成85的打擊率。
戴培峰表示，去年就有嘗試不抬腿的準備姿勢，但因為每天手感都不太一樣，所以還是會切換，「今年比較固定不抬腿，用滑步的方式，比較有抓到Timing。」而且作為捕手，抬腿的姿勢會比較容易累。
每一年打擊成績不穩定，是戴培峰從高中以來的困擾，「今年雖然目前不錯，但不會太開心，而是要如何維持到年底，22年雖然整體成績不錯，但到球季後段有落差，我又是捕手，穩定比較重要。」
悍將27日與味全龍隊鏖戰到延長賽11局才以4：3贏球，戴培峰該役蹲滿11局，這對他來說不是新體驗，但是因為今年採用突破僵局制，戴培峰說：「感覺真的滿不一樣的，一路都很緊張，要更專注，賽後一放鬆就有點頭暈腦脹的感覺，這是之前蹲11局沒有遇過的。」
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