中職／林智平左膝韌帶撕裂比想像好：以為要重新準備…
樂天桃猿隊一壘手林智平4月27日守備時被撞到左膝，經檢查為內側副韌帶撕裂，預計要休息2個月，不過復原進度超前讓林智平有信心提前歸隊，回想受傷當下，「真的以為要重新準備球季了。」
林智平當時受傷後倒地不起，是被防護員背著下場，林智平表示，昨天已經可以不用拐杖自己走路，復原比預期的快，「多吃有膠質的食物，好好復健，應該會比預期快回來。」
被撞到當下因為太過疼痛，加上要等消腫才能檢查，林智平忍不住往壞的方向去想，擔心韌帶整個斷裂、整季都要報銷，好在檢查結果比想像樂觀，是內側副韌帶約2公分的撕裂傷，接受注射治療幫助韌帶修復。
近年幾乎每年左腳都有傷勢，林智平想到此事也略顯無奈，「今年受傷想說怎麼又遇到這種事，有看到球迷說『你的左腳真的很痛』，自己也會急，因為機會不多了。」
由於猿隊一軍明天起要到台南與統一獅隊進行3連戰，林智平預計提前到嘉義的二軍基地報到，開始復健，「不想要浪費任何時間。」他希望能盡快回來幫助球隊爭奪總冠軍，也還有個人的千安目標要衝刺，只差4支安打就可達陣。
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