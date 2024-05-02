快訊

foodpanda「熊貓超市」5月底前終止服務！業者：已完成階段性任務

刑事局警政監遭約談！疑與博弈集團過從甚密 刑事局發聲了

高雄林園死亡車禍…女騎士命斷貨車輪下 驚悚畫面曝光

中職／林智平左膝韌帶撕裂比想像好：以為要重新準備…

聯合報／ 記者蘇志畬／桃園即時報導
中華職棒樂天桃猿隊老將林智平（白衣者）日前比賽守備時被跑者撞傷，導致左膝內側副韌帶撕裂，不過恢復狀況樂觀，目前已不用撐拐杖，盼能趕快回到球場上。（樂天桃猿隊提供）
中華職棒樂天桃猿隊老將林智平（白衣者）日前比賽守備時被跑者撞傷，導致左膝內側副韌帶撕裂，不過恢復狀況樂觀，目前已不用撐拐杖，盼能趕快回到球場上。（樂天桃猿隊提供）

樂天桃猿隊一壘手林智平4月27日守備時被撞到左膝，經檢查為內側副韌帶撕裂，預計要休息2個月，不過復原進度超前讓林智平有信心提前歸隊，回想受傷當下，「真的以為要重新準備球季了。」

林智平當時受傷後倒地不起，是被防護員背著下場，林智平表示，昨天已經可以不用拐杖自己走路，復原比預期的快，「多吃有膠質的食物，好好復健，應該會比預期快回來。」

被撞到當下因為太過疼痛，加上要等消腫才能檢查，林智平忍不住往壞的方向去想，擔心韌帶整個斷裂、整季都要報銷，好在檢查結果比想像樂觀，是內側副韌帶約2公分的撕裂傷，接受注射治療幫助韌帶修復。

近年幾乎每年左腳都有傷勢，林智平想到此事也略顯無奈，「今年受傷想說怎麼又遇到這種事，有看到球迷說『你的左腳真的很痛』，自己也會急，因為機會不多了。」

由於猿隊一軍明天起要到台南與統一獅隊進行3連戰，林智平預計提前到嘉義的二軍基地報到，開始復健，「不想要浪費任何時間。」他希望能盡快回來幫助球隊爭奪總冠軍，也還有個人的千安目標要衝刺，只差4支安打就可達陣。

樂天桃猿隊林智平守備時撞到左膝韌帶撕裂。記者季相儒／攝影
樂天桃猿隊林智平守備時撞到左膝韌帶撕裂。記者季相儒／攝影
樂天桃猿隊林智平守備時撞到左膝韌帶撕裂。記者季相儒／攝影
樂天桃猿隊林智平守備時撞到左膝韌帶撕裂。記者季相儒／攝影

林智平 樂天桃猿 統一獅

延伸閱讀

中職／曾峻岳多練1顆卡特球嚇到對手 寫第2年輕200K

中職／火烤紅土！桃園雨停但潮濕 悍將猿戰賽前救場地

中職／前兄弟洋將德伍退休轉戰財金 現竟為摩根史坦利副總裁

中職／魔神樂「開箱」6.1局無失分 猿隊中止3連敗

相關新聞

中職／前兄弟洋將德伍退休轉戰財金 現竟為摩根史坦利副總裁

前兄弟象隊洋將德伍（Ted Wood）中華職棒10年結束後離開球隊，據加拿大球迷提供的資訊，他目前在金融公司摩根史坦利工作，擔任財務規劃副總裁。 現年57歲的德伍曾在中職8年到10年期間效力黃衫

中職／感同身受！「最仙團長」Rina聲援李多慧 籲停止謾罵

味全龍韓籍啦啦隊女神李多慧日前被周刊爆出有男友等爭議，她事後發文澄清，並感嘆自從轉隊後，出現一堆奇怪的假新聞，對此，樂天桃猿應援團「最仙團長」Rina的小編，也發文呼籲大家停止謾罵。 Rina因

中職／啦啦隊最愛球員及應援曲曝光 一粒不意外、林襄和峮峮卻令人吃驚

近年中華職棒啦啦隊獲得越來越多關注，中華職棒聯盟所發行的職業棒球雜誌第506期也製作2024應援女孩全圖鑑，分享所有啦啦隊成員的興趣、喜歡的食物、球員及應援曲，其中味全龍隊林襄和中信兄弟隊峮峮的答案最

中職／啦啦隊少鹽曬夏日比基尼美麗爆表 網：眼壓爆表

啦啦隊少鹽今年加入中信兄弟啦啦隊（PS）後，人氣不斷攀升。她經常在個人IG分享美照，昨天她再度分享多張比基尼辣照，讓許多粉絲們「暈船了！」 少鹽去年離開PLG職籃夢想家啦啦隊「Formosa S

中職／林智平左膝韌帶撕裂比想像好：以為要重新準備…

樂天桃猿隊一壘手林智平4月27日守備時被撞到左膝，經檢查為內側副韌帶撕裂，預計要休息2個月，不過復原進度超前讓林智平有信...

中職／曾峻岳多練1顆卡特球嚇到對手 寫第2年輕200K

富邦悍將隊「火球男」曾峻岳今年球季又多了一項武器傍身，日前對統一獅隊投出卡特球時，連對手都嚇一跳，但他認為重點還是在直球...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。