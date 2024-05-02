中職／曾峻岳多練1顆卡特球嚇到對手 寫第2年輕200K

富邦悍將隊「火球男」曾峻岳今年球季又多了一項武器傍身，日前對統一獅隊投出卡特球時，連對手都嚇一跳，但他認為重點還是在直球球速，「有球速，變化球才有威脅性。」

曾峻岳從18歲加入職棒時，就以直球、滑球在後援投手位置展現出壓制力，但有感於職棒生涯進入第4年，希望增加更多變化，「前面3年出賽也滿頻繁的，對方對我也熟悉，想要改變自己。」

於是今年曾峻岳向投手教練郭勇志請益卡特球投法，透過春訓熱身賽練習，今年球季就派上用場，曾峻岳說：「正式賽原本不敢用，怕失投，但之前對統一的比賽，球隊落後又遇到他們中心打線，就試試看，效果滿好的。」

事實上這不是曾峻岳第一次學新球種，去年球季也拿出曾學過的指叉球作為實戰使用，還有一顆曲球搭配，不過曾峻岳坦言，指叉球、曲球目前還不夠穩定，反而是新學的卡特球，「投起來滿順的，可能因為握球方式跟直球接近，比較快上手。」

大聯盟傳奇終結者李維拉（Mariano Rivera）就是靠卡特球行走江湖，曾峻岳語帶欽佩眼神地說：「他可以把卡特、直球都投到想要的位置，隨心所欲，這是我還缺少的地方。」

即使如此，曾峻岳仍舊是中職近年頂級後援投手代表人物，4月28日對味全龍隊之戰，更在9局上對劉時豪的打席，投出生涯第200K，22歲又173天之齡，寫下史上第2年輕200K紀錄，僅次於江承諺的22歲又3天，只用660打席則是史上第四快。