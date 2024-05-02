中職／啦啦隊最愛球員及應援曲曝光 一粒不意外、林襄和峮峮卻令人吃驚

近年中華職棒啦啦隊獲得越來越多關注，中華職棒聯盟所發行的職業棒球雜誌第506期也製作2024應援女孩全圖鑑，分享所有啦啦隊成員的興趣、喜歡的食物、球員及應援曲，其中味全龍隊林襄和中信兄弟隊峮峮的答案最令人驚訝。

味全龍啦啦隊「小龍女」本季迎來林襄和李多慧兩名高人氣成員。林襄喜歡的球員是徐若熙和「前男友」馬傑森，應援曲則是「Movie Time」及「龍情蜜意你共我」。李多慧最愛的球員是吉力吉撈．鞏冠，應援曲是「Keep Fighting」。

中華職棒雜誌2024應援女孩圖鑑。擷圖自中華職棒雜誌

中信兄弟啦啦隊「Passion Sisters」峮峮以世界名曲「炸裂陳子豪」聞名，不過，她最喜歡的球員是王威晨，最喜歡的應援曲竟是「曾頌恩」而非「陳子豪」，令人意外。韓籍啦啦隊女神邊荷律初來乍到，球員部分最喜歡徐基麟，應援曲是「我的兄弟」。

台鋼雄鷹啦啦隊「Wing Stars」最受歡迎的一粒，最欣賞球員是洋砲魔鷹，應援曲不意外，就是有「葉保弟」，此外還喜歡「王柏融」及「黃劼希」。韓籍啦啦隊女神則最愛總教練洪一中，應援曲是「Hey Sa Hey」。

中華職棒雜誌2024應援女孩圖鑑。擷圖自中華職棒雜誌

富邦悍將啦啦隊「Fubon Angels」本季迎來三韓援李晧禎、李雅英及南珉貞，李晧禎喜歡范國宸和「藍色狂潮」，李雅英跟南珉貞都欣賞申皓瑋，李雅英喜歡的應援曲是「Go Stronger」、「Hands up」，南珉貞則是「Here we go」。本土成員方面，慈妹最愛球員是張進德，歌則是「劉俊豪應援曲」。丹丹最欣賞球員是葉子霆，音樂是讓她成名的「范國宸應援曲」。

樂天女孩籃籃喜歡的球員非常多，包含日籍選手大谷翔平、山本由伸、千賀滉大、秋廣優人；本土選手有王柏融、吳念庭、黃子鵬及林智平，最愛的應援曲是「突破嗆司」。Yuri最欣賞的球員是林子偉，應援曲也是突破嗆司。

統一獅啦啦隊「UniGirls」人氣成員瑟七最喜歡的球員是陳重羽，「古林睿煬應援曲」是她的最愛。短髮女神斐棋欣賞的球員有陳傑憲和大谷翔平，應援曲則是國際賽神曲「統一尚勇」。

中華職棒雜誌2024應援女孩圖鑑。擷圖自中華職棒雜誌

中華職棒雜誌2024應援女孩圖鑑，請參閱最新一期《職業棒球雜誌》(第506期)