中職／啦啦隊少鹽曬夏日比基尼美麗爆表 網：眼壓爆表

啦啦隊少鹽今年加入中信兄弟啦啦隊（PS）後，人氣不斷攀升。她經常在個人IG分享美照，昨天她再度分享多張比基尼辣照，讓許多粉絲們「暈船了！」

少鹽去年離開PLG職籃夢想家啦啦隊「Formosa Sexy」，並提告中止與前經紀公司的合約，她的收入也曝光，月薪竟不到2萬，連基本工資都不到，引發不少粉絲心疼。與前東家不歡而散後，少鹽加入兄弟展開啦啦隊生涯第二篇章，近日在拍攝夏日企劃女孩卡。

少鹽發文分享比基尼辣照並寫道，「夏日企劃拍攝完成！這幾天大家都美麗爆表，為了拍攝我們都做足準備，妝髮、服裝和場景無敵細膩用心！我是看的賞心悅目大暈船啦！好期待女孩卡。」

網友紛紛到留言區表示，「暈船了」、「眼壓也爆表」、「這樣的少鹽有夠香，謝謝你兄弟」、「存錢計劃又要鹽後了」、「看到少鹽的笑容就暈船了」。