快訊

影／核一乾貯場將核定 劉和然：新北絕無卡關

違法轉賣免稅品太多！日電器行記錄遊客護照 「重複買就拒賣」

如虎添翼！超旺夫運的3生肖女 蛇感知能力好、兔是好軍師

聽新聞
test
0:00 / 0:00

MiLB／張育成連3場敲安加碼首盜 被觸身球賽後報平安

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
張育成(左)。擷圖自張育成臉書
張育成(左)。擷圖自張育成臉書

光芒隊3A今天與勇士隊3A進行雙重賽，台灣好手張育成在首戰先發，2打數1安打，連續3場敲安外還演出本季首盜，只不過最後打席被觸身球砸中左手肘，引起球迷關心，好在賽後透過社群平台報平安「無大礙」。

張育成因大聯盟春訓期間受傷，近期從3A出發，今天擔任先發第5棒、游擊手，2局上首打席就敲出平飛安打，接著成功盜壘，只不過最終沒能回到本壘。

張育成此戰的另外2個打席，先在4局上遭到三振，7局上纏鬥到滿球數後，被一顆95.2哩的速球打中，比賽也因此一度暫停，不過張育成仍留在場上，還靠隊友推進上三壘，只不過最衝仍未得分，比賽打7局結束，光芒隊3A以0：5輸球。

張育成本季4場出賽，除了首戰外皆敲安，今天2打數1安打，打擊率來到2成86，雙重賽第二場張育成未出賽，也讓球迷關心傷勢如何，張育成的太太也透過社群平台表示，現場看到觸身球「心都掉了下來」，但是好在並無大礙。

另外在小聯盟奮戰的台灣球員，老虎隊2A李灝宇4打數敲出1支安打，帶有1分打點，另有1次四壞保送、被三振3次，打擊率2成56；響尾蛇2A陳聖平也是4打數1安打、1分打點，打擊率1成47。

海盜1A的投手張弘稜今天先發3.2局，被打3支安打失掉1分，送出5次三振、3次四壞保送，防禦率1.10，吞下本季首敗。

光芒 張育成

延伸閱讀

MiLB／張育成雙安手感升溫 鄧愷威2.2局核爆6分挨滿貫

MiLB／張育成敲本季首安 傷癒復出第2戰就終結乾旱

MiLB／張育成3A本季首戰4打數熄火 但敲99.3哩強勁球

MLB／19國全壘打榜首破百轟 台灣第一是張育成20轟

相關新聞

中職／前兄弟洋將德伍退休轉戰財金 現竟為摩根史坦利副總裁

前兄弟象隊洋將德伍（Ted Wood）中華職棒10年結束後離開球隊，據加拿大球迷提供的資訊，他目前在金融公司摩根史坦利工作，擔任財務規劃副總裁。 現年57歲的德伍曾在中職8年到10年期間效力黃衫

中職／感同身受！「最仙團長」Rina聲援李多慧 籲停止謾罵

味全龍韓籍啦啦隊女神李多慧日前被周刊爆出有男友等爭議，她事後發文澄清，並感嘆自從轉隊後，出現一堆奇怪的假新聞，對此，樂天桃猿應援團「最仙團長」Rina的小編，也發文呼籲大家停止謾罵。 Rina因

中職／啦啦隊少鹽曬夏日比基尼美麗爆表 網：眼壓爆表

啦啦隊少鹽今年加入中信兄弟啦啦隊（PS）後，人氣不斷攀升。她經常在個人IG分享美照，昨天她再度分享多張比基尼辣照，讓許多粉絲們「暈船了！」 少鹽去年離開PLG職籃夢想家啦啦隊「Formosa S

MiLB／張育成連3場敲安加碼首盜 被觸身球賽後報平安

光芒隊3A今天與勇士隊3A進行雙重賽，台灣好手張育成在首戰先發，2打數1安打，連續3場敲安外還演出本季首盜，只不過最後打...

中職／猛獅22戰17勝再1勝寫紀錄 林佳緯吞5K唯一寂寞人

統一獅隊今晚雖然先掉分，但5局上趁對手失誤一口氣攻下9分大局，最終以17：6擊敗台鋼雄鷹隊，開季22戰取得17勝，續居聯...

中職圖輯／魏碩成5局失2分好投 助中信兄弟擊敗味全龍

味全龍隊今天在天母主場迎戰來訪的中信兄弟隊，味全龍隊派出洋投伍鐸對上中信兄弟隊的魏碩成。味全龍隊先發投手洋投伍鐸主投5局...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。