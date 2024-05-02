MiLB／張育成連3場敲安加碼首盜 被觸身球賽後報平安

光芒隊3A今天與勇士隊3A進行雙重賽，台灣好手張育成在首戰先發，2打數1安打，連續3場敲安外還演出本季首盜，只不過最後打席被觸身球砸中左手肘，引起球迷關心，好在賽後透過社群平台報平安「無大礙」。

張育成因大聯盟春訓期間受傷，近期從3A出發，今天擔任先發第5棒、游擊手，2局上首打席就敲出平飛安打，接著成功盜壘，只不過最終沒能回到本壘。

張育成此戰的另外2個打席，先在4局上遭到三振，7局上纏鬥到滿球數後，被一顆95.2哩的速球打中，比賽也因此一度暫停，不過張育成仍留在場上，還靠隊友推進上三壘，只不過最衝仍未得分，比賽打7局結束，光芒隊3A以0：5輸球。

張育成本季4場出賽，除了首戰外皆敲安，今天2打數1安打，打擊率來到2成86，雙重賽第二場張育成未出賽，也讓球迷關心傷勢如何，張育成的太太也透過社群平台表示，現場看到觸身球「心都掉了下來」，但是好在並無大礙。

另外在小聯盟奮戰的台灣球員，老虎隊2A李灝宇4打數敲出1支安打，帶有1分打點，另有1次四壞保送、被三振3次，打擊率2成56；響尾蛇2A陳聖平也是4打數1安打、1分打點，打擊率1成47。

海盜1A的投手張弘稜今天先發3.2局，被打3支安打失掉1分，送出5次三振、3次四壞保送，防禦率1.10，吞下本季首敗。