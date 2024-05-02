聽新聞
test
0:00 / 0:00
MiLB／張育成連3場敲安加碼首盜 被觸身球賽後報平安
光芒隊3A今天與勇士隊3A進行雙重賽，台灣好手張育成在首戰先發，2打數1安打，連續3場敲安外還演出本季首盜，只不過最後打席被觸身球砸中左手肘，引起球迷關心，好在賽後透過社群平台報平安「無大礙」。
張育成因大聯盟春訓期間受傷，近期從3A出發，今天擔任先發第5棒、游擊手，2局上首打席就敲出平飛安打，接著成功盜壘，只不過最終沒能回到本壘。
張育成此戰的另外2個打席，先在4局上遭到三振，7局上纏鬥到滿球數後，被一顆95.2哩的速球打中，比賽也因此一度暫停，不過張育成仍留在場上，還靠隊友推進上三壘，只不過最衝仍未得分，比賽打7局結束，光芒隊3A以0：5輸球。
張育成本季4場出賽，除了首戰外皆敲安，今天2打數1安打，打擊率來到2成86，雙重賽第二場張育成未出賽，也讓球迷關心傷勢如何，張育成的太太也透過社群平台表示，現場看到觸身球「心都掉了下來」，但是好在並無大礙。
另外在小聯盟奮戰的台灣球員，老虎隊2A李灝宇4打數敲出1支安打，帶有1分打點，另有1次四壞保送、被三振3次，打擊率2成56；響尾蛇2A陳聖平也是4打數1安打、1分打點，打擊率1成47。
海盜1A的投手張弘稜今天先發3.2局，被打3支安打失掉1分，送出5次三振、3次四壞保送，防禦率1.10，吞下本季首敗。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言