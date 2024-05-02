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中職／感同身受！「最仙團長」Rina聲援李多慧 籲停止謾罵

聯合新聞網／ 綜合報導
樂天桃猿應援團「最仙團長」Rina。
樂天桃猿應援團「最仙團長」Rina。

味全龍韓籍啦啦隊女神李多慧日前被周刊爆出有男友等爭議，她事後發文澄清，並感嘆自從轉隊後，出現一堆奇怪的假新聞，對此，樂天桃猿應援團「最仙團長」Rina的小編，也發文呼籲大家停止謾罵。

Rina因招牌飄逸黑長髮，加上傲人長腿，獲得不少粉絲支持，近日她被媒體爆出緋聞，報導指出，對象是職籃桃園璞園領航猿隊選手陳昱瑞，引發網友熱議。

Rina的Threads小編昨天轉發李多慧IG澄清文，並寫道，「記者狗仔越來越囂張，現在什麼都能亂寫了是嗎？為了自己的業績可以亂報亂帶風向？然後一些腦粉也是，拜託真的不要看到新聞寫什麼就相信。」

「當公眾人物辛苦了真的，她們只是比較有名而已，每個內心都還是小女孩，請善待她們停止謾罵，謝謝，要記得粉絲會一直在妳們身邊支持妳們。」

由 @isabellathatgirll 發佈
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