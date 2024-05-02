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中職／前兄弟「最帥洋將」退休轉戰財金界 竟變成大摩副總裁

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中職／前兄弟洋將德伍退休轉戰財金 現竟為摩根史坦利副總裁

聯合新聞網／ 綜合報導
前兄弟象洋砲德伍。 本報資料照
前兄弟象洋砲德伍。 本報資料照

前兄弟象隊洋將德伍（Ted Wood）中華職棒10年結束後離開球隊，據加拿大球迷提供的資訊，他目前在金融公司摩根史坦利工作，擔任財務規劃副總裁。

現年57歲的德伍曾在中職8年到10年期間效力黃衫軍，中職8年奪下打擊、打點和安打三冠王，因帥氣外貌和積極打球態度令球迷印象深刻。他在職棒10年結束後離隊，曾短暫效力韓職樂天巨人隊。

粉專「棒球狂之詩」發文提到，「德伍在兄弟象黑暗時期，亮起一盞明燈，離開台灣後成為一位財金專業人士，現在他在金融公司摩根史坦利，擔任財務規劃副總裁，長居加拿大的球迷Steven Shih分享此訊息，也替球迷問候這位傳奇球星。」德伍也回覆這位球迷，「他很喜歡在台灣的時光 也非常想念台灣粉絲們。」

貼文一出，立刻引發許多網友討論，「外國運動員斜槓都超強，台灣多是變房仲」、「被棒球延誤的財經專家」、「誰說打棒球的書唸不好，太勵志了」。也有資深球迷表示，「風神和德伍可說是在兄弟最黑暗的時候撐起一片天」、「他很強！兄弟洋打就對奧力偉跟德伍印象特別深」。

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