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中職／魏碩成抽筋撐滿5局 兄弟擊落伍鐸擒龍

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
5局下中信兄弟隊先發投手魏碩成腿部抽筋不適。記者季相儒／攝影
5局下中信兄弟隊先發投手魏碩成腿部抽筋不適。記者季相儒／攝影

下午的一場大雨沒有打亂天母棒球場開打節奏，中信兄弟隊今晚從防禦率第2低的伍鐸手中打下4分，加上先發投手魏碩成撐著抽筋投完5局掉2分，以4：2擊敗味全龍隊。

兄弟今天首局就靠著安打、失誤攻佔一、二壘，1出局後陳子豪選到保送擠滿壘，2出局後曾頌恩敲出適時安打，1棒打下2分；接著4局上則是王威晨適時安打、岳政華高飛犧牲打，又攻下2分。

伍鐸賽前防禦率僅0.83，聯盟僅次於古林睿煬，前4場先發加起來僅掉4分（2分責失），今天1場就丟掉相同分數，5局被敲7支安打，丟掉4分、2分責失，防禦率上升到1.35。

魏碩成則是在1局下被吉力吉撈．鞏冠敲出陽春砲，但接下來成功回穩，直到5局下1出局後被張祐銘敲出三壘打，浮現危機，2出局後突然出現抽筋狀況，但他堅持續投，隨後被連敲2安，丟掉第2分，投手教練王建民喊出暫停上來關心後，魏碩成終於抓下第3個出局數。

魏碩成全場5局被敲5支安打，包含1轟，丟掉2分，另有4次三振、3次四壞保送，防禦率3.04，在牛棚守成下，得到本季第2勝。

中信兄弟隊先發投手魏碩成。記者季相儒／攝影
中信兄弟隊先發投手魏碩成。記者季相儒／攝影
1局上中信兄弟隊曾頌恩擊出2分打點安打。記者季相儒／攝影
1局上中信兄弟隊曾頌恩擊出2分打點安打。記者季相儒／攝影

伍鐸 牛棚

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