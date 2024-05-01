中職／魏碩成抽筋撐滿5局 兄弟擊落伍鐸擒龍

下午的一場大雨沒有打亂天母棒球場開打節奏，中信兄弟隊今晚從防禦率第2低的伍鐸手中打下4分，加上先發投手魏碩成撐著抽筋投完5局掉2分，以4：2擊敗味全龍隊。

兄弟今天首局就靠著安打、失誤攻佔一、二壘，1出局後陳子豪選到保送擠滿壘，2出局後曾頌恩敲出適時安打，1棒打下2分；接著4局上則是王威晨適時安打、岳政華高飛犧牲打，又攻下2分。

伍鐸賽前防禦率僅0.83，聯盟僅次於古林睿煬，前4場先發加起來僅掉4分（2分責失），今天1場就丟掉相同分數，5局被敲7支安打，丟掉4分、2分責失，防禦率上升到1.35。

魏碩成則是在1局下被吉力吉撈．鞏冠敲出陽春砲，但接下來成功回穩，直到5局下1出局後被張祐銘敲出三壘打，浮現危機，2出局後突然出現抽筋狀況，但他堅持續投，隨後被連敲2安，丟掉第2分，投手教練王建民喊出暫停上來關心後，魏碩成終於抓下第3個出局數。