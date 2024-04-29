中職／單月MVP最後衝刺 猛獅投打都有內鬥可期

中華職棒明天進行4月最後一場比賽，統一獅隊推出洋投勝騎士先發面對台鋼雄鷹隊，挑戰個人本季第4勝、跨季11連勝，此戰也是衝刺單月MVP的最後機會，獅隊在投、打都有機會殺出重圍。

目前共有4位3勝投手，包括勝騎士及富邦悍將隊羅戈、味全龍隊伍鐸、中信兄弟隊徐基麟，以伍鐸防禦率0.83最優；獅隊「金孫」古林睿煬雖然只有1勝，但防禦率0.42、32次三振居雙冠王，也有機會獲得選票。

獅隊後防也有亮點，裴瑞茲勞苦功高，登板10場、16.1局，貢獻5中繼1救援1勝，防禦率只有0.55。

打者部分，陳鏞基22支安打包括2支全壘打、4支二壘打，繳出打擊率0.423、上壘率0.500、長打率0.615，在40歲之齡打出超越東山再起的身手，也有機會在單月打擊MVP競爭上獲得選票；隊友林安可7轟、24分打點居雙榜領先，是另一位強勢競爭者。

明天還有望衝刺數據的選手是雄鷹洋砲魔鷹，以3成08打擊率敲出20安、5轟、12分打點；另一位5轟打者則是中信兄弟隊曾頌恩，以3成48打擊率敲出24安、16分打點。樂天桃猿隊陳晨威單月27安與邱智呈並列領先，6盗則是排名第一。