中職／陳仕朋8局僅失1分 悍將4連勝

富邦悍將隊陳仕朋昨晚先發8局僅失1分的好投，幫助球隊以2：1擊敗味全龍隊，雖無緣演出生涯第4場完投完封，不過悍將締造本季首次4連勝且單周全勝。

陳仕朋以98球投完8局，被敲5支安打，另有7次三振、3次四壞保送，直到8局上2出局後才丟掉第1分，陳仕朋表示，被吉力吉撈．鞏冠敲出的安打有點失投，「如果沒失分的話，是想要挑戰看看（完封）。」

總教練陳金鋒說，跟前一場相比，陳仕朋這場控球很好，能把球投到想要的位置，「雖然掉分，還是信任他繼續投完8局。」

陳仕朋今年前3戰分別是1.1局掉8分、7局無失分、7局掉6分，狀況起起伏伏，陳仕朋表示，開季調整是有慢一點，這是未來要修正的地方，但是這場感覺好滿多，「投到愈後面愈好。」

賽後站上MVP頒獎台，陳仕朋向到場觀戰的阿公說「我愛你」，原來是陳仕朋每場先發，住在台中的阿公都會特地到場為加油，他想說聲：「阿公辛苦你了。」

悍將三壘手辛元旭今年打擊狀況不錯，但昨4局下敲安上壘後，因牽制回壘撞到右肩退場，由董子恩頂替，董子恩6局下敲出2分打點安打，成為勝利功臣之一。

統一獅隊昨靠著林安可、陳重廷接連開轟，以4：2擊敗中信兄弟隊，開季20戰15勝追平隊史最速；樂天桃猿隊從0：3開始演出逆轉，靠嚴宏鈞敲回超前分，最終以5：3擊敗台鋼雄鷹隊，回到桃園2場都贏球，雄鷹則吞下4連敗，近12戰11敗。